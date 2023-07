Incendio a Ciampino, ancora in corso lo spegnimento: “Limitare spostamenti e uso di condizionatori” Continua il lavoro dei Vigili del fuoco per spegnere gli ultimi focolai del vasto incendio scoppiato ieri mattina, sabato 29 luglio, nell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti in via Enzo Ferrari. Le raccomandazioni dell’Asl: “Chiudere le finestre e lavare bene prodotti agricoli locali”. Attesi per oggi i risultati delle analisi della qualità dell’aria.

A cura di Teresa Fallavollita

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco per spegnere gli ultimi focolai dell’incendio scoppiato ieri mattina, sabato 29 luglio, nel sito di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in via Enzo Ferrari, a Ciampino. Sessanta i caschi rossi impegnati nella giornata di ieri, per un rogo che ha interessato un’area all’aperto di oltre 20mila metri quadri, al confine con le frazioni di Cava dei Selci e Santa Maria delle Mole.

Sono attesi per la giornata di oggi gli esiti delle analisi sulla qualità dell’aria: l'Arpa Lazio ha posizionato delle centraline per rilevare l'eventuale dispersione di sostanze tossiche prodotte dal rogo dei rifiuti (diossina e polveri sottili). Nella serata di ieri la Conferenza dei sindaci della Asl Roma 6 ha tranquillizzato la cittadinanza, con la diffusione degli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

L'incendio in via Enzo Ferrari

È dalle 8.45 di ieri mattina che tre squadre di pompieri stanno cercando, con fatica, di domare le fiamme divampate all’interno dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti della Ecologica 2000. L’incendio aveva provocato una densa colonna di fumo molto alta, tanto da essere facilmente individuabile dall’esterno dell’azienda e da provocare la paura dei residenti delle zone limitrofe. Non si segnalano vittime o feriti, ma si raccomanda di attenersi alle precise indicazioni fornite dalla Asl, per evitare comportamenti che possano nuocere alla salute.

Le raccomandazioni dell'Asl Roma 6

La Asl – si legge nella nota della Conferenza dei sindaci della Asl Roma 6 – ha fornito alcune precisazioni sui comportamenti da seguire nei prossimi giorni. Nelle prossime ore sarà necessario, laddove sia visibile il fumo e l'odore dovesse essere intenso, seguire le seguenti precauzioni:

tenere chiuse porte e finestre;

limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria;

limitare l'utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell'aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri.

Ad avvenuta comunicazione del completamento delle operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, nonché all'acquisizione degli esiti degli accertamenti in corso da parte di ARPA, attraverso le centraline installate, si provvederà a fornire ulteriori misure di precauzione ritenute necessarie ovvero alla revoca di quanto sopra disposto.