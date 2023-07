Incendio a Ciampino, il fuoco divampa in un’azienda di smaltimento rifiuti: sul posto i Vigili del fuoco L’incendio all’interno di un’azienda di smaltimento dei rifiuti di Ciampino ha provocato un’alta colonna di fumo facilmente visibile dalle vicinanze. I Vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La colonna di fumo, alta diversi metri, è visibile anche a distanza. È la conseguenza di un vasto incendio divampato all'interno di un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Ciampino, in provincia di Roma. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco che stanno tentando, con grande difficoltà, di domare le fiamme.

Secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa dei Vigili del fuoco, sono ben tre le squadre di pompieri che dalle ore 08,45 di questa mattina, sabato 29 luglio, sono al lavoro per spegnere l'incendio divampato in Via Enzo Ferrari 105. Con loro due autobotti, un' autoscala e il carro schiuma.

Le difficoltà che i Vigili del fuoco stanno riscontrando nel domare le fiamme sarebbe dovute principalmente al fatto che a prendere fuoco è stato un cumulo di immondizia, all'interno di un'azienda che si occupa proprio dello smaltimento dei rifiuti.

Le fiamme hanno, inoltre, provocato una colonna di fumo molto alta e densa, tanto da essere facilmente visibile anche dall'esterno dell'azienda.

Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato e Polizia locale di Roma Capitale per valutare eventuali indagini sulle origini dell'incendio.