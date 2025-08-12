Incendi in zona Ardeatina e Falcognana a Roma, nuvola di fumo visibile dai Castelli Romani

roma
Vasti incendi di sterpaglie sono divampati nel pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto, nella zona di via Falcognana e lungo la via Ardeatina, nel territorio della Capitale.
A cura di Enrico Tata
Vasti incendi di sterpaglie sono divampati nel pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto, nella zona di via Falcognana e lungo la via Ardeatina, nel territorio della Capitale. Le due colonne di fumo sono visibili da molte zone di Roma e dei Castelli Romani. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile.

"Le due colonne di fumo che si possono vedere a valle verso mare e a nord verso Roma, si riferiscono a due incendi che interessano terreni lungo la via Ardeatina, in comune di Roma, e nella zona di Santa Maria delle Mole, zona via Falcognana. In entrambe i casi, sono sul posto unità dei VVFF e della Protezione Civile", informa il Comune di Albano Laziale in una nota pubblicata su Facebook.

