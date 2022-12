In coma da novembre dopo incidente in scooter, la famiglia cerca testimoni: “Chi ha visto ci aiuti” Filippo è un giovane di vent’anni in coma dal 23 novembre, dopo un grave incidente in scooter su via Leone IV. La famiglia cerca testimoni che possano aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

La famiglia del ragazzo rimasto ferito il 23 novembre in un grave incidente stradale su via Leone IV a Roma cerca testimoni che hanno assistito alla scena. Filippo è in coma da quel giorno: le sue condizioni sono gravissime ed è ancora ricoverato in ospedale. I genitori vogliono vederci chiaro sulla vicenda e hanno lanciato un appello a chiunque quel giorno possa aver visto e sentito qualcosa, in modo da ricostruire l'accaduto. Sull'incidente già indaga la Polizia locale di Roma Capitale, arrivata sul posto subito dopo che i due scooter si sono scontrati.

L'incidente è avvenuto il 23 novembre verso le 18. Filippo guidava una Yamaha Center 150 in direzione piazza Risorgimento quando si è scontrato con uno scooter Honda Sh che viaggiava in direzione via della Giuliana. Le condizioni del ventenne sono apparse da subito molto gravi. Soccorso d'urgenza, è stato portato immediatamente in ospedale, dove è ancora ricoverato. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento: dal giorno dello schianto, Filippo non si è ancora svegliato. Non si sa ancora quando le sue condizioni miglioreranno.

"Filippo è un ragazzo di 20 anni che da quel giorno non si è ancora risvegliato , ricoverato in #coma , la sua vita è appesa ad un filo – scrive un'amica di famiglia su Facebook – Non si conoscono le dinamiche dell'incidente ed i genitori di Filippo stanno cercando chiunque possa aiutarli che, passando di lì quel giorno, abbia assistito all'incidente. Potete contattarmi in privato per qualsiasi informazione anche se piccoli dettagli potrebbero risultare importanti per capire la dinamica dell'incidente".