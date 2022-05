Il prefetto potrebbe vietare la manifestazione di CasaPound a Roma il 28 maggio Questo sarebbe l’orientamento emerso nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Roma.

A cura di Enrico Tata

Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, potrebbe decidere di vietare la manifestazione organizzata da CasaPound per il 28 maggio a Santa Maria Maggiore. Così riporta l'agenzia AdnKronos. Questo sarebbe l'orientamento emerso nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto.

"La manifestazione di CasaPound sarebbe una intollerabile occasione di provocatoria propaganda fascista. Prendo atto con soddisfazione che le preoccupazioni espresse da molti siano state oggetto di riflessione all'interno del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo quanto è stato anticipato, e spero dunque che sia vada verso un divieto. Non è accettabile che Associazioni che si richiamano espressamente al fascismo possano sfruttare strumenti di democrazia per provocare e mettere in pericolo l'ordine pubblico", ha dichiarato Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, Movimento 5 Stelle.

Nei giorni scorsi il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, aveva chiesto di vietare la manifestazione: "Con tutta la forza che abbiamo gridiamo il nostro NO alla manifestazione neo fascista di Casapound a Roma il 28 maggio".