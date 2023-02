Il papà di Thomas Bricca ucciso a 18 anni ad Alatri: “Era un bambino, gli volevano tutti bene” C’è anche il padre di Thomas Bricca alla manifestazione organizzata dagli amici stamattina ad Alatri. “Chi ha commesso il fatto si consegni alla giustizia”.

A cura di Alessia Rabbai

Thomas Bricca e suo papà Paolo

"Chi ha visto parli, chi ha commesso il fatto si penta e si consegni alla giustizia" sono le parole piene di dolore di Paolo, il padre di Thomas Bricca, ucciso a diciotto anni da un proiettile che lo ha ferito gravemente alla testa in Largo Cittadini ad Alatri il 30 gennaio scorso. Paolo ha partecipato alla manifestazione organizzata stamattina dagli amici di Thomas in piazza centrale, dove i cittadini si sono radunati per chiedere che venga fatta "giustizia" e perché chi lo ha ucciso non è ancora stato fermato.

"Ci affidiamo alle autorità, che vengano fuori i colpevoli" ha detto Paolo Bricca ai microfoni dei giornalisti che erano sul posto. Sull'ipotesi che il diciottenne sia stato ucciso per errore il padre ha detto: "Quello sicuro, perché non c'entrava niente. Mio figlio era un bambino". Lo ha descritto come "un bambino sempre scherzoso, tutti quanti gli volevano bene". E alla domanda su chi possa essere stato ha risposto di non saperlo.

Amici di Thomas e cittadini riuniti in piazza centrale ad Alatri

L'avvocata della famiglia Bricca: "Fatevi avanti"

"I genitori di Thomas, Paolo e Federica, stretti nella loro salda fede, vogliono pace, giustizia e verità – ha detto stamattina l"avvocata Marilena Colagiacomo che segue la famiglia, anche lei in piazza stamattina – Non vogliono più violenza e nessuna vendetta. L'appello che lanciano attraverso le mie parole è rivolto soprattutto ai ragazzi di Alatri: basta violenza, rispettiamo la memoria di Thomas, che non faceva parte di alcun gruppo criminale. Molti di loro hanno fornito la propria versione dei fatti agli inquirenti rispetto a quella tragica sera. Fatevi avanti, perché ogni dettaglio è importante".

L’avvocata della famiglia Bricca, Marilena Colagiacomo

Stamattina la manifestazione degli amici di Thomas Bricca

Stamattina gli amici di Thomas Bricca si sono ritrovati in piazza insieme a molti cittadini di Alatri per una manifestazione non autorizzata. Il sindaco infatti ha spiegato che è intento dell'amministrazione comunale e della scuola organizzarne una in concomitanza con i funerali, quando sarà anche dichiarato il lutto cittadino. In tanti oggi si sono raccolti portando foto, cartelloni e striscioni con le foto di Thomas e delle frasi d'addio.