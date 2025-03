video suggerito

La mamma di Thomas Bricca: "Nessun perdono per i Toson, non si sono mai pentiti" Dopo la sentenza della Corte d'Assise che ha condannato all'ergastolo per Roberto Toson, e a 24 anni di reclusione per il figlio Mattia Toson, parla la madre di Thomas Bricca: "Nessun perdono non si sono mai assunti le loro responsabilità".

A cura di Redazione Roma

Thomas Bricca

Ieri, dopo la lettura della sentenza, Federica Sabellico si è lasciata andare alle lacrime. Dopo due anni passata nel riserbo, la madre di Thomas Bricca, ieri si è lasciata andare dopo aver ascoltato i giudici della Corte d'Assise di Frosinone pronunciare la sentenza sulla morte di suo figlio ergastolo per Roberto Toson, e a 24 anni di reclusione per il figlio Mattia Toson, che il 30 gennaio del 2023 hanno sparato e ucciso il 19enne.

Intervistata dal quotidiano il Messaggero ha spiegato: "La sentenza mi ha dato fiducia, abbiamo raggiunto un traguardo importante, anche ci sarà ancora da lottare in vista degli altri gradi di giudizio". Dopo le "tante emozioni diverse e contrastanti", uno stato d'animo fatto da "rabbia, speranza, dolore" soprattutto "perché mio figlio mi manca e mi mancherà per tutta la vita. E ancora è difficile accettare il fatto che lui non ci sia più", sa che non è ancora finita.

La donna ha ringraziato e abbracciato la pubblico ministero Rossella Ricca al termine dell'udienza. "L’ho ringraziata di cuore per il grande lavoro che lei e gli investigatori hanno svolto con dedizione. Il magistrato Ricca è una persona molto forte e dolce allo stesso tempo. Non ci ha fatto mai mancare la vicinanza in questi anni. Mi ha abbracciato anche lei, è stato uno scambio di emozioni molto forte", ha spiegato.

Federica Sabellico ha spiegato di non concepire il perdono per i Toson perché questo implicherebbe "un pentimento" e "un'ammissione di colpa", che non è mai arrivata. "Ma anche qualora ci fosse, anche se secondo me non ci sarà perché sono senza morale, gli risponderei che il tempo è scaduto e se la vedessero con il Padreterno che conosce i cuori. Per me l’unica forma di perdono è la dimenticanza e proverò a dimenticare gli assassini di mio figlio", ha concluso.