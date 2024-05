video suggerito

Omicidio Thomas Bricca, il perito: "Mattia Toson può colpire bersaglio anche a 30 metri" Era in grado di raggiungere il bersaglio anche puntando da una lunga distanza. Questo è ciò che pensa di Mattia Toson il perito chiamato ad intervenire nel corso del processo sull'omicidio di Thomas Bricca.

A cura di Beatrice Tominic

Thomas Bricca a sinistra, Mattia e Roberto Toson a destra.

"Mattia Toson è un abile tiratore". È quanto sostenuto dal perito nel corso del processo per l'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad Alatri a fine del gennaio 2023 , per il quale Mattia si trova imputato insieme al padre, Roberto Toson.

Secondo quanto spiegato, il giovane era in grado di sparare a ripetizione e colpire un bersaglio anche ad una distanza di 30 metri, come aveva dimostrato lui stesso nel poligono del Giglio di Veroli. In aula sono state proiettate le sue riprese delle esercitazioni, quattro delle quali si trovavano all'interno del telefonino del giovane. L'ultimo girato sabato 28 gennaio, appena due giorni prima dell'omicidio.

I video al poligono di tiro

Due giorni prima dell'omicidio, Mattia Toson si era andato ad esercitare al poligono. Lo ha dichiarato in aula il luogotenente Gianluca Marchetti, del Nucleo investigativo della Compagnia dei carabinieri di Frosinone e istruttore di tiro militare. È lui che ha sequestrato il telefonino di Toson e ha rinvenuto al suo interno i video che dimostrano quanto Toson, in quel periodo, fosse particolarmente allenato.

Lo sparo nella piazzetta di Alatri

Può essere stato Mattia Toson a sparare, come ipotizzato? Il ragazzo, come anticipato, sarebbe stato in grado di colpire un bersaglio anche a 30 metri di distanza. Il colpo che ha raggiunto Bricca alla nuca e risultato mortale, come chiarito in aula, è stato esploso ad una distanza fra i 17 e i 22 metri da una pistola mai ritrovata. Secondo la Procura a sparare sarebbe stato il giovane Toson, in sella allo scooter guidato dal padre. Entrambi a volto coperto da un casco, il padre nero e il giovane bianco. Nel frattempo i due restano in carcere, come stabilito ad inizio marzo.

Chi ha sparato è arrivato in piazzetta, una delle più centrali ad Alatri e ha fatto un giro. Poi, dopo essersi allontanati una prima volta, è tornato e ha puntato il ragazzo con il giacchetto bianco. Forse puntava ad Omar, uno degli amici più stretti di Thomas. Ma ha colpito l'altro ragazzo per sbaglio, perché aveva lo stesso giubbino bianco.