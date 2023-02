La rabbia degli amici di Thomas Bricca in piazza: “Perché ancora non li avete arrestati?” Striscioni, cartelloni e foto per Thomas Bricca in piazza centrale ad Alatri. Stamattina la manifestazione degli amici, per chiedere giustizia. C’è anche il papà.

A cura di Alessia Rabbai

Gli amici di Thomas Bricca oggi hanno organizzato una manifestazione in piazza centrale ad Alatri. Stamattina a partire dalle ore 10 decine di persone si sono incontrate in piazza nella cittadina dove lo scorso 30 gennaio il diciottenne è stato ferito a morte da un proiettile, che lo ha raggiunto alla testa. Una mobilitazione per chiedere che venga fatta giustizia e vengano fermati i responsabili.

Presente in piazza stamattina anche il padre di Thomas, con l'avvocata Marilena Colagiacomo, che segue la famiglia: "I genitori Paolo e Federica stretti nella loro salda fede, vogliono pace, giustizia e verità. Non vogliono più violenza e nessuna vendetta. L'appello che lanciano attraverso le mie parole è rivolto soprattutto ai ragazzi di Alatri: basta violenza, rispettiamo la memoria di Thomas, che non faceva parte di alcun gruppo criminale. Molti di loro hanno fornito la propria versione dei fatti agli inquirenti rispetto a quella tragica sera. Fatevi avanti, perché ogni dettaglio importante".

I cartelloni degli amici di Thomas

Sulla vicenda rispetto alla quale la Procura di Frosinone procede per omicidio, non ci sono ancora indagati. In tanti tra amici, parenti e conoscenti, ma anche semplici cittadini si sono riuniti portando con loro con foto, cartelloni e striscioni e hanno manifestato vicinanza alla famiglia di Thomas. "L'oro brilla sempre, ma un cristiano prima o poi si spegne. Luccica soltanto in cielo tra le stelle" si legge accanto a due foto che immortalano Thomas sorridente. Un altro cartellone con sfondo nero e scritta bianca recita: "Il vero male è l'indifferenza". Sul luogo in cui si è consumato il delitto ci sono decine si mazzi di fiori e alcune magliette bianche con stampata la sua foto adagiati su un'aiuola. Qualcuno ha attaccato un cuore rosso su una porta.

Mazzi di fiori e magliette per Thomas sul luogo del delitto in Largo Cittadini

La manifestazione di stamattina non è autorizzata, in quanto il sindaco di Alatri Maurizio Cinafrocca ha chiesto ai cittadini di "abbassare i toni e confidare nella giustizia", spiegando che "come amministrazione comunale e scuole nel giorno in verranno celebrati i funerali di Thomas organizzeremo una regiolare manifestazione e sarà indetto il lutto cittadino". Gli amici di Thomas però hanno voluto incontrarsi in piazza comunque.

Il punto sulle indagini dell'omicidio di Thomas Bricca

Rispetto alle indagini sull'omicidio di Thomas Bricca la Procura con il procuratore capo Antonio Guerriero, mantiene il massimo riserbo. Ancora i famigliari non sono stati informati se verrà disposta l'autopsia sulla salma. Al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito, lo specifica una nota che chiarisce come l'esigenza di mantenere il segreto sia necessaria per le indagini in corso e per rispetto nei confronti della famiglia. L'ipotesi è che il diciottenne sia stato scambiato per un altro e che il colpo in realtà non fosse diretto a lui, quando due persone a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco per poi darsi alla fuga.