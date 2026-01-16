Il padre di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: “La devo ritrovare, fosse l’ultima cosa che faccio”

La scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni sparita lo scorso 8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, continua a tenere con il fiato sospeso l'Italia. Nel corso della puntata della trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e in onda nella prima serata di venerdì 16 gennaio su Retequattro, verrà trasmessa un'intervista realizzata al padre della donna, Stefano. L'uomo, nonostante l'inchiesta per omicidio – in cui l'unico indagato è il marito Claudio Carlomagno – non si rassegna: "Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente".

Il padre di Federica Torzullo: "Setaccio i boschi con i miei amici cacciatori"

L'uomo si è impegnato in prima persona nelle ricerche. Insieme a lui un gruppo di amici storici, con cui sta setacciando uno dei bella zona a sud del lago di Bracciano. "Mi sto avvalendo della collaborazione di questi miei compagni di avventure", racconta Stefano Torzullo. "Siamo tutti cacciatori, siamo pratici. Siamo in giro da stamattina alle 6".

Battono il bosco cercando ogni possibile traccia. Forse anche per tenere la mente impegnata e scacciare la preoccupazione per la sorte della figlia. "Da venerdì mattina non abbiamo notizie, è qualcosa che non si può descrivere – aggiunge -. Mia figlia dicono che fosse bravissima sul lavoro, con il figlio era attentissima".

Federica è scomparsa la sera dell'8 gennaio, ma la mattina successiva la madre ha ricevuto dei messaggi dal suo cellullare. "Non sappiamo chi li ha mandati quei messaggi che sono arrivati", commenta Stefano, che ritorna con il pensiero a quel giorno in cui si sarebbero dovuti mettere in viaggio per andare a un battesimo in Basilicata: "Mia moglie doveva preparare le crepes".

Le indagini dei carabinieri

Nel frattempo continuano le indagini delle forze dell'ordine. Sono state trovate tracce di sangue su un camion dell'azienda di Claudio Carlomagno, sulla sua auto e nella villa al civico 9 di via Costantino di Anguillara Sabazia. Si attendono le analisi scientifiche per capire se possono essere ricondotte a Federica Torzullo. Nel pomeriggio di venerdì 16, inoltre, i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella discarica di inerti in via Valle Fienata.