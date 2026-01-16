Federica Torzullo, perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato

Federica Terzullo, la donna scomparsa da Anguillara Sabazia

Claudio Carlomagno, indagato per omicidio sulla scomparsa di sua moglie Federica Torzullo, attualmente è a piede libero. Ciò significa che il giudice non ha disposto alcuna misura di custodia cautelare nei suoi confronti, che ne limiti la libertà personale. L'unico divieto al momento riguarda l'accesso alle sue proprietà, perché poste sotto sequestro: si tratta della villa in via Costantino 9 ad Anguillara Sabazia presidiata dai carabinieri e di altri beni nelle campagne della cittadina che sorge sul Lago di Bracciano alle porte di Roma. Fanpage.it ha provato più volte a contattarlo per chiedergli di raccontarci la sua versione dei fatti, ma il suo telefonino risulta spento.

Carlomagno alle ore 16.27 dello scorso venerdì 9 gennaio si è presentato presso la caserma dei carabinieri in via Caduti di Nassiriya per denunciare la scomparsa di sua moglie. Sul caso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori, ha aperto un'inchiesta per omicidio, un atto dovuto, necessario per consentire le indagini e Carlomagno è stato ascoltato. "Indagato a piede libero" significa che una persona è formalmente sotto indagine per ipotesi di reato, ma resta in libertà, perché non ci sono i presupposti per un fermo d'indiziato di delitto o la detenzione, né viene riconosciuto il rischio di inquinamento della prova o il pericolo di fuga. In pratica l’indagine è in corso, ma la persona continua la sua vita normalmente.

In base a quanto trapelato finora dalle indagini i carabinieri durante i vari sopralluoghi hanno trovato tracce di sangue rispetto alle quali si attendono le risultanze delle analisi, per capirne la natura della fuoriuscita e se il dna sia quello di Tozullo. Lo scenario successivo si delineerà in base a quanto emergerà dagli esami e dalle indagini del Nucleo Investigativo di Ostia.

Sul fronte dell'inchiesta gli investigatori lavorano a ritmo serrato e mantengono massimo riserbo, affinché tutto venga svolto con la massima attenzione senza interferenze, che possano comprometterne i risultati. Il segreto istruttorio infatti serve proprio a proteggere l’efficacia della fase preliminare, evitando che la divulgazione di informazioni delicate pregiudichi l’acquisizione delle fonti di prova e la ricostruzione dei fatti.

Alle indagini preliminari è rivolta un'attenzione particolare per arrivare in fondo alla verità nel tentativo di ritrovare Federica Torzullo, per scongiurare che vengano commessi errori com'è successo in passato in alcuni tra i più noti cold case italiani, tra i quali il delitto di Garlasco, nel corso del quale si è parlato di contaminazioni della scena, protocolli non rispettati, verbali discordanti e gestione imprecisa delle tracce biologiche.

Ad oggi Carlomagno è una persona libera e innocente, la speranza sia dei famigliari che di chi lavora alle ricerche è di trovare Federica Torzullo viva. Nell'ipotesi in cui si configuri uno scenario che possa aggravare la sua posizione di una persona indagata a piede libero, se emergono elementi sufficienti può scattare il fermo e la detenzione e un eventuale processo, che può portare alla condanna dell'imputato. Ciò anche nel caso in cui una persona scomparsa non venga ritrovata.

È il caso ad esempio di Roberta Ragusa, sparita nel nulla e il cui cadavere non è mai stato individuato. Per il femminicidio la Cassazione ha confermato una condanna a venti anni di carcere per il marito Antonio Logli. Ciò è stato possibile perché i giudici anche senza un corpo hanno ritenuto "gravi, precisi e concordanti" il movente economico, testimonianze chiave, menzogne e incongruenze, ricostruzione dei fatti e comportamento successivo alla scomparsa.