Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello dei genitori: “Chi sa qualcosa parli con i carabinieri”

Federica Torzullo e l’avvocata di Penelope Pierina Manca

"La famiglia di Federica Torzullo continua a rivolgere un appello ai cittadini di Anguillara Sabazia: chi è a conoscenza di qualche elemento utile alle indagini per favore si rivolga ai carabinieri". A parlare è l'avvocata Pierina Manca, che insieme al vicepresidente dell'associazione Penelope Italia Rocco Micale questa mattina ha fatto un punto stampa per i giornalisti davanti alla villetta sequestrata di Claudio Carlomagno in via Costantino 9 ad Anguillara Sabazia, vicino Roma.

"Fiduciosi che indagini porteranno a un risultato"

"I genitori di Federica continuano a essere fiduciosi che questo momento di attesa terribile, doloroso ed estremo finisca al più presto e che possano riabbracciarla" continua l'avvocata Manca. Nessuna novità ancora purtroppo sul fronte delle indagini: "Gli investigatori stanno lavorando – spiega – non sappiamo nulla, siamo in attesa che le indagini si concludano, fiduciosi che porteranno a un risultato". La quarantunenne è scomparsa lo scorso 8 gennaio, le immagini di una telecamera l'avrebbero immortalata mentre entrava nella casa in cui viveva con il marito dal quale stava per divorziare, ma non l'avrebbero ripresa uscire. Sul caso la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta per omicidio, l'unico indagato a piede libero è il marito.

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo

Oggi proseguono le ricerche dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia. La villa di famiglia resta costantemente presidiata, sotto sequestro insieme agli altri beni riconducibili a Carlomagno, titolare dell'omonima Srl nell'ambito edile e nel settore del movimento terra. In questi giorni i carabinieri hanno perlustrato parte delle campagne di Anguillara, hanno svolto diversi sopralluoghi all'interno dell'abitazione dove, come riporta la Repubblica, avrebbero trovato delle tracce di sangue con il luminol. Tracce analizzate e delle quali si attendono i risultati. I militari hanno perlustrato il lago di Bracciano all'altezza del molo di Anguillara con la motovedetta, mentre l'aliquota subacquea della Compagnia carabinieri Roma Parioli ha scandagliato parte del fondale.