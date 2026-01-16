Scomparsa da Anguillara: tracce di sangue in camion, auto e villa. Indagini forse vicine a una svolta

Si attendono i risultati delle analisi sulle tracce di sangue trovate in camion, auto e villa di Claudio Carlomagno, per capire se siano di Federica Torzullo.

I carabinieri nella villa in via Costantino ad Anguillara

Tracce di sangue sono state trovate su un camion dell'azienda di Claudio Carlomagno, sulla sua auto e nella villa al civico 9 di via Costantino ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma. Gli investigatori, che cercano Federica Torzullo scomparsa dallo scorso 8 gennaio, hanno utilizzato il luminol. Uno strumento preliminare funzionale nelle indagini in cui si ipotizza un delitto, perché consente di rivelare tracce ematiche invisibili, anche se lavate o molto antiche.

Le indagini forse vicine a una svolta

Le tracce sono emerse su uno dei camion della Srl Carlomagno, nella macchina e all'interno dell'abitazione in cui la famiglia viveva e ora sequestrata. Si attende l'esito delle risultanze, per capire se il sangue appartenga a Federica Torzullo. A una settimana dalla denuncia di scomparsa le indagini potrebbero condurre a una svolta. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia lavorano senza sosta da giorni, con vari sopralluoghi tra la villa di famiglia con giardino e legnaia, l'azienda, capannoni e terreni.

I militari hanno battuto le campagne, perlustrato parte del fondale del Lago di Bracciano a ridosso del molo di Anguillara in viale Reginaldo Belloni. Un tratto di lungolago che attraversa una parte centrale della città, dove ci sono bar, gelaterie, ristoranti e altre attività commerciali. Al momento Federica Torzullo, trascorsa una settimana dall'ultima volta in cui è stata vista, non è stata ancora ritrovata.

La testimonianza di un collega e il sopralluogo nella ditta

Sul caso della scomparsa della quarantunenne di Anguillara la Procura della Repubblica di Civitavecchia guidata dal procuratore Alberto Liguori, dopo la denuncia fatta dal marito nel pomeriggio di venerdì scorso, ha aperto un'inchiesta per omicidio. Un atto dovuto, per consentire lo svolgimento delle indagini. La mattina del 9 gennaio Claudio Carlomagno è arrivato in ritardo al lavoro.

Un collega ha raccontato di averlo visto lavare il cassone di uno dei suoi camion con il tubo dell'acqua: "Erano le 14.15 e stava nel deposito dove ha i mezzi. Il cassone era vuoto, lo stava lavando. Si pulisce dai detriti di solito quando cambi il materiale" ha detto a ‘Dentro la notizia' condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale Cinque. Ieri i carabinieri hanno fatto un sopralluogo nella ditta di Carlomagno.