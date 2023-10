Il museo della Shoah si fa, adesso è ufficiale: dove e quanto aprirà a Roma Via libera dal Parlamento al disegno di legge che stanzia 10 milioni di euro: il Museo della Shoah sarà realizzato a Villa Torlonia, alle spalle della Casina delle Civette.

A cura di Enrico Tata

La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge per l'istituzione a Roma del Museo Nazionale della Shoah. I voti sono stati 283 a favore con nessun contrario. Un lungo applauso dell'intera Aula ha salutato l'esito della votazione.

Il Museo della Shoah sarà realizzato a Villa Torlonia, alle spalle della Casina delle Civette. Il progetto è stato realizzato più di quindici anni fa, quando sindaco era Walter Veltroni, dall'architetto Luca Zevi. A dare nuovo impulso alla costruzione dell'edificio è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che lo scorso 14 marzo ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro. Dopo l'ok al Senato, oggi anche la Camera ha approvato il disegno di legge per la realizzazione del museo.

Il terreno accanto a Villa Torlonia è stato già acquistato, ma i cantieri non sono mai partiti. Addirittura nel 2021 la sindaca Raggi organizzò una cerimonia per la posa della prima pietra, ma la Comunità ebraica decise di non partecipare per non prestarsi a quella che ritennero "una mossa di propaganda elettorale". L'evento fu poi annullato per evitare polemiche.

Dopo il via libera ai finanziamenti, i lavori potranno partire sul serio e il progetto di riferimento sarà quello presentato dall'architetto Zevi. Il museo sarà costituito da un corpo centrale che assomiglia a un'enorme scatola nera. Questo perché, ha spiegato lo stesso architetto a Fanpage.it, perché "in qualche modo la Shoah è un suicidio un suicidio culturale e civile dell'Europa". Sui mattoni di questa ‘scatola nera' saranno impressi i nomi degli ebrei romani vittime dell'Olocausto.

Il nuovo museo, ha spiegato ancora l'architetto, è "una scatola nera sospesa sopra le nostre teste per dire che è un problema con cui non possiamo fare i conti troppo rapidamente, né che sarà facile elaborarlo. L'idea è che i mattoni si questa scatola siano i nomi delle vittime. La ‘scatola' affaccia su via di Villa Torlonia e sul lato opposto c'è un edificio in mattoni, un po' informe, come è stato questo ‘tremolare', questo scricchiolare della civiltà europea sotto l'incalzare dei fascismi".

Il disegno di legge approvato oggi prevede uno stanziamento di 4 milioni di euro per il 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,050 milioni di euro per il 2025. A partire dal 2026 verranno stanziati 50mila euro all'anno.

Il provvedimento intende istituire il museo della Shoah "al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia". Il disegno di legge prevede che la Fondazione Museo della Shoah sia "posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri".