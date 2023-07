Museo della Shoah a Roma: ok all’unanimità dal Senato, il testo passa alla Camera Il provvedimento intende istituire il museo della Shoah “al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia”.

A cura di Enrico Tata

Arriva il voto all'unanimità al Senato al disegno di legge per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. I voti favorevoli sono stati 157. Adesso il provvedimento passerà all'esame della Camera.

"Credo che vi possiate applaudire, perché non è abituale una votazione con questo risultato. Il museo renderà viva la memoria della Shoah". Il via libera al testo "è un vanto per tutto il Senato. Grazie a tutti voi", ha commentato il voto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, presente in aula insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Ringrazio il Senato per aver approvato all'unanimità dei presenti il disegno di legge di iniziativa governativa che renderà possibile l'istituzione, a Roma, del museo nazionale dedicato alla memoria del crimine dell'Olocausto, la cui unicità storica non va mai dimenticata. In questo modo si sanerà una mancanza perché un museo della shoah è presente in tutte le grandi capitali d'Europa e mi sembrava doveroso realizzarlo anche in Italia. E' importante coltivare la memoria del grande crimine della shoah", ha dichiarato il ministro.

Leggi anche Al Senato una mozione a sostegno Expo Roma 2030: firme da maggioranza e opposizione

"In pochi mesi dal nostro insediamento, stiamo portando a compimento un impegno che è stato solo annunciato per anni. Ora auspico che la Camera possa approvare definitivamente il testo in tempi ragionevoli e con gli stessi numeri del Senato", ha aggiunto Sangiuliano.

Per il museo il ddl prevede uno stanziamento di 4 milioni di euro per il 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,050 milioni di euro per il 2025. A partire dal 2026 verranno stanziati 50mila euro all'anno.

Il provvedimento intende istituire il museo della Shoah "al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia". Il disegno di legge prevede che la Fondazione Museo della Shoah sia "posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri".