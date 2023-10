Il mistero dello yacht arenato a Fregene, dubbi su versione del proprietario e su carico trasportato Tanti dubbi sulla versione fornita dal proprietario del Carpe Diem, lo yacht che si è arenato sulla spiaggia di Fregene.

A cura di Enrico Tata

Il proprietario del Carpe Diem, lo yacht che si è arenato dieci giorni fa sulla spiaggia di Fregene, è stato ascoltato dagli investigatori. Chi indaga nutre molti dubbi su alcuni dettagli della sua versione, come per esempio sul carico trasportato.

lo yacht lasciato alla deriva, l'equipaggio salvato da un traghetto

Il mayday è stato lanciato dall'equipaggio lo scorso 15 ottobre, ma perché lo yacht è stato lasciato alla deriva? Qual era la finalità del viaggio della barca? Tutte le persone che sii trovavano a bordo sono state soccorse dall'MT Excelsior, un traghetto della tratta Palermo-Genova, e quando i proprietari dell'imbarcazione alla deriva risarciranno chi ha effettuato il salvataggio, potranno riavere la loro imbarcazione. Che, intanto, è ancora ormeggiata alla Darsena di Fiumicino.

Le indagini: dubbi sulla versione dell'equipaggio

Stando a quanto ricostruito, la barca stava effettuando un viaggio programmato da Santa Marinella a Marsiglia e a bordo c'era proprio il proprietario, un 79enne croato, insieme ad altre due persone. Ma con quale finalità? E soprattutto: che carico aveva a bordo?

Al termine delle indagini (nei prossimi giorni saranno sentite le altre due persone che si trovavano a bordo), la guardia di finanza invierà una relazione ai pm della procura di Civitavecchia. Il proprietario potrebbe essere presto denunciato per inquinamento ambientale, dato che ha lasciato la sua imbarcazione alla deriva e con il motore completamente acceso.

Tra i dettagli che non tornano agli investigatori c'è per esempio lo strano comportamento messo in atto dall'uomo: una volta sbarcato a Genova con il traghetto, non si è preoccupato della sua imbarcazione lasciata alla deriva. Perché? E ancora: perché il trasponder satellitare è stato spento senza permettere, in questo modo, la localizzazione della barca? E, ultimo: il motore era davvero in avaria? Quali sono i motivi che hanno spinto l'equipaggio ad abbandonare la nave?