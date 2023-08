Il cane Luca abbandonato legato ad un palo davanti ad un rifugio per animali: era in fin di vita Sta meglio e cerca una nuova famiglia il molosso Luca, legato ad un palo e abbandonato in fin di vita davanti ad un Rifugio per animali a Lanuvio.

A cura di Alessia Rabbai

Il cane in fin di vita legato davanti al nei pressi del Rifugio di Lanuvio (Fonte: Lndc)

La storia di Luca è quella di un cane che ha conosciuto la crudeltà dell'essere umano e che ora cerca una famiglia che gli dia l'amore che merita. I volontari lo hanno trovato abbandonato in strada, legato ad un palo davanti al Rifugio per animali di Lanuvio. Senza acqua né cibo, in condizioni misere, era in fin di vita. Gli operatori del ‘Gruppo Animalisti dei Castelli Romani' hanno notato il molosso e subito si sono presi cura di lui, portandolo in un posto sicuro. Non aveva più la pelle sulle zampe, era ferito e scheletrico. È stato salvato e ora c'è chi si prende cura di lui, donandogli l'affetto necessario, nell'attesa che trovi una nuova casa.

La presidente Lndc Animal Protection Piera Rosati ha commentato il gesto come "Un’indifferenza totale nei confronti della vita di un animale già sofferente, abbandonato in questo stato senza pietà. Un comportamento che fa rabbrividire". L'associazione animalista è ricorsa a vie legali e ha lanciato un appello diffuso anche sui social network, per chiedere aiuto, se qualcuno abbia visto chi è stato, di farsi avanti e denunciare l'abbandono: "Chiediamo a chiunque abbia informazioni di collaborare contattando anche in anonimo lo sportello legale all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org".

Non è la prima volta che accade una cosa del genere di animali abbandonati o maltrattati, senza cibo né acqua, oppure costretti al caldo estivo come nel caso riportato dal Caffè.tv a Nettuno di un cane lasciato in terrazza completamente solo, sotto al sole cocente tra i propri escrementi. In quel frangente ad intervenire sono state le guardie zoofile ambientali Norsaa Roma, che lo hanno sequestrato e salvato, mentre i proprietari multati. Lndc Animal Protection ricorda che non bisogna mai girarsi dall’altra parte quando si assiste a episodi di abbandono e maltrattamento come nel caso del molosso Luca, ma è necessario denunciare immediatamente perché reati previsti e puniti dal codice penale.