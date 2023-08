Cane abbandonato sotto il sole e tra le feci: sta bene e ha trovato una nuova casa Le guardie zoofile su richiesta delle forze dell’ordine hanno sequestrato un cane abbandonato al sole di un terrazzo tra gli escrementi. Ora ha una nuova casa.

Sta bene e ha trovato una nuova famiglia un cane sottoposto a maltrattamenti che le guardie zoofile ambientali Norsaa Roma hanno salvato. A riportare la notizia la testata locale ilCaffè.tv. Era costretto a stare chiuso all'esterno di un'abitazione del Comune di Nettuno, su un terrazzo di pochi metri quadri, completamente solo e per di più sotto al sole cocente. Inoltre nessuno puliva il terrazzo e il cane viveva tra i suoi escrementi.

Il cane manifestava malessere abbaiando

A segnalare quanto accadeva su quel terrazzo sono stati i vicini di casa, che udivano spesso il cane abbaiare e si sono chiesti perché si comportasse così. Con empatia sono andati al di là del fatto che il suo verso incessante fosse fastidioso e si sono resi conto che l'animale si trovava in codizioni di disagio e potenzialmente pericolose. Così hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le guardie zoofile sono arrivate a fare un controllo dopo diverse chiamate, hanno bussato alla porta dell'abitazione e sono entrate al suo interno. Hanno constatato che il cane era costretto a vivere in condizioni al limite, hanno identificato i proprietari, i quali sono stati multati e l'animale è stato sequestrato.

Il cane sta bene e ha una nuova famiglia che lo ama

Sottoposto ad una visita medica per accertarne lo stato, il cane sta bene e ha trovato una nuova casa: è infatti stato affidato ad una famiglia, che si prenderà cura di lui e lo amerà come merita. Continuano intensificate specialmente in piena estate le attività delle forze dell'ordine e delle guardie zoofile a monitoraggio del benessere animale. Le guardie zoofile e le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di segnalare sempre situazioni in cui si sospettano animali maltrattati.