I residenti protestano, ma il Circo Massimo fa il pieno per l'estate: da Achille Lauro a Tony Effe Nonostante le proteste e gli esposti dei residenti, il Circo Massimo di Roma fa il pieno e si appresta ad ospitare quest'estate ben 12 live di altrettanti artisti: da Gazzelle ad Achille Lauro, da Brunori Sas a Tony Effe, da Zucchero a Gianna Nannini, Duran Duran, Gigi D'Alessio.

A cura di Enrico Tata

Quest'estate il Circo Massimo di Roma ospiterà almeno dodici concerti di altrettanti artisti: da Gazzelle ad Achille Lauro, da Brunori Sas a Tony Effe, da Zucchero a Gianna Nannini, Duran Duran, Gigi D'Alessio. E, nonostante le proteste e gli esposti dei residenti, l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, promette: "Ne faremo altri". Del resto, ha ricordato l'assessore, negli ultimi 3 anni la la Sovrintendenza ha incassato 3,3 milioni di euro e soltanto i sei concerti di David Gilmour hanno generato un indotto per la città di 60,6 milioni.

Concerti al Circo Massimo, Onorato: "La cultura del no uccide le città"

Secondo i residenti alcuni concerti potrebbero essere spostati a Tor Vergata, per evitare problemi al traffico, di inquinamento acustico e anche legati alla tutela del monumento. Ma Onorato ha risposto in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Per ottenere un concerto in esclusiva in Italia o in Europa, come nel caso degli artisti menzionati, bisogna mettere a disposizione una location unica, esclusiva. O li portavamo al Circo Massimo o sarebbero andati in altre città italiane o europee. La cultura del nimby (Not In My Back Yard ndr.) — ovunque sì, tranne che nel giardino di casa mia — uccide le città".

Per l'assessore "in queste occasioni si creano fisiologici disagi alla viabilità, ma noi dobbiamo considerare tutta la città e l’interesse collettivo. I no a priori non portano lontano. Ma non sono d’accordo solo alcuni residenti che si sono costituiti in comitato. Li abbiamo incontrati due volte e, seppure accogliendo delle giuste osservazioni, non vorrebbero nulla al Circo Massimo".