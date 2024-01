I Cesaroni tornano alla Garbatella, ma nessuno sa niente. Il Municipio: “Ne saremmo felicissimi” “Pronti e contentissimi di ospitare ancora una volta questa serie iconica – spiega Amedeo Ciaccheri, il presidente dell’VIII Municipio – Ma non sono ancora arrivate notizie ufficiali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Non ci è giunta ancora nessuna informazione ufficiale a riguardo, ma saremmo felicissimi di ospitare la troupe della serie che ha avuto un ruolo iconico nel quartiere". Così commenta la notizia di un possibile ritorno dei Cesaroni Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII Municipio, dove si trova il quartiere di Garbatella.

A dieci anni dalla fine della fortunata serie, casa di produzione e attori lasciano trapelare che la settima stagione sia un progetto sempre più concreto. Ma nessuno, neanche dal municipio dove nelle sei serie precedenti hanno preso vita le storie di Giulio, Lucia e della loro famiglia, ha notizie in merito.

La Garbatella pronta ad accogliere i Cesaroni

"Probabilmente stanno lavorando con l'ufficio cinema capitolino, ma se la notizia dovesse essere confermata, non potremmo che esserne contenti – aggiunge Ciaccheri – Siamo convinti del fatto che una produzione cinematografica rappresenti sempre un fattore positivo per la città e per il territorio, soprattutto se riesce ad entrare nella vita del territorio senza cambiare troppo la vita quotidiana dei cittadini che lo abitano". Non solo i Cesaroni.

"Non dimentichiamoci che la Garbatella è set cinematografico quotidianamente di tante produzioni, soprattutto nel corso degli ultimi trenta anni – specifica – Il ritorno di Claudio Amendola e dell'intero cast sarebbe un valore aggiunto per noi".

I Cesaroni a dieci anni dall'ultima stagione

Come anticipato, questa nuova stagione potrebbe arrivare a dieci anni esatti dall'ultima, girata nel 2014. Rispetto a quell'anno il quartiere di Garbatella, insieme alla capitale, è diverso. "È cambiato tutto e non è cambiato niente: dieci anni sono un tempo sufficiente perché non cambino i fondamentali del quartiere, come la capacità di essere una comunità coesa o il suo disegno architettonico – continua Ciaccheri – Ma stanno anche cambiando tante cose: alcuni luoghi hanno trovato una nuova valorizzazione, per non parlare del ruolo che hanno avuto e stanno avendo nel territorio l'università degli studi di Roma Tre e il Teatro Palladium, i nuovi locali commerciali e le scuole.

La nuova stagione de I Cesaroni

A dare conferma di una nuova serie, uno degli attori, Antonello Fassari, che nella fortunata serie di Canale Cinque presta il volto a zio Cesare, l'oste un po' burbero fratello di Giulio, interpretato da Claudio Amendola. "A giugno sul set alla Garbatella", ha annunciato qualche giorno fa. Già Amendola si era mostrato aperto a questa possibilità. "Belli i Cesaroni, eh? Chissà", aveva detto intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso ottobre, prima di ammonire se stesso e i suoi colleghi. "Non è una notizia nuova, ma noi dovremmo stare più zitti, perché serve pazienza: non posso commentare o aggiungere altro".

Una possibilità presa seriamente in considerazione anche dalla casa di produzione, che sembra essere intenzionata a non deludere i fan. "Da anni ci chiedono una nuova stagione, non ha senso ignorarli, ma serve una storia forte", hanno spiegato da Publispei.