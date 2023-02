I Caraibi a Roma: a Valmontone arriva il parco acquatico MagicSplash Il nuovo parco acquatico aprirà in estate. Sono previste tariffe per l’acquisto dei biglietti a partire da 14,90 euro per l’intera giornata.

A cura di Enrico Tata

A Valmontone arriva MagicSplash, un nuovissimo parco acquatico che affiancherà il parco divertimenti MagicLand. Quarantamila metri quadrati, una vera e propria isola tropicale con 16mila piante tropicali e 10mila metri quadrati di spiaggia, la Playa del Sol, realizzata con 5mila tonnellate di sabbia bianchissima. Ci saranno 1700 tra lettini e ombrelloni, in buona parte gratuiti per tutti i visitatori.

Tra le attrazioni ci sarà anche l'Onda del Caribe, una piscina ad onde di 2mila metri quadrati, e un fiume, il Rio Cauto, lungo quasi 400 metri lineari (il più lungo del centro sud Italia, in cui sarà possibile farsi trasportare dalla corrente. Sarà avvolto da una fitta vegetazione tropicale.

Per i bimbi ci sarà la Laguna Tiburon, una piscina di mille metri quadrati, e El Castillo, un playground acquatico. Ci sarà inoltre Cala Tortuga con quattro scivoli acquatici.

Leggi anche Niccolò Fabi aggiunge una data a Roma: il cantautore sarà al Teatro Romano di Ostia Antica

Per rifocillarsi, all'interno del parco ci saranno una hamburgheria, una pizzeria, una panineria che offrirà anche insalate e poke ed un chiringuito. Ci sarà anche il Bazar del Mar, per comprare tutti gli articoli da spiaggia necessari.

Infine a Playa Paraiso sarà possibile noleggiare una delle sei Cabanas in paglia, che possono ospitare fino a sei persone e dispongono di spiaggia privata, frigorifero, vasca idromassaggio, lettini e teli.

Sono previste tariffe per l'acquisto dei biglietti a partire da 14,90 euro per l'intera giornata, ma anche biglietti pomeridiani che partono dalle 14. Per parcheggiare è disponibile un nuovo parcheggio da 500 posti auto. L'apertura del nuovo parco acquatico di Valmontone è prevista in estate.