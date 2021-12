Gualtieri vuole riattivare il tritovagliatore di Ostia per scongiurare l’emergenza rifiuti a Natale Fanpage.it ha chiesto al presidente del X Municipio di Roma Mario Falconi cosa ne pensa della temporanea riattivazione del tritovagliatore di Ostia per le feste di Natale: “La condizione è che non ci sia spargimento di polveri sottili e di materiale”.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Gualtieri e Ama pensano al tritovagliatore di Ostia per scongiurare l'emergenza rifiuti a Roma durante le feste di Natale. L'impianto di via dei Romagnoli che sminuzza la frazione indifferenziata potrebbe essere riattivato nei prossimi giorni per ospitare fino a 300 tonnelate al giorno di rifiuti solidi urbani. Una misura emergenziale, per correre ai ripari e travare una soluzione durante le festività. "Sono d'accordo sul fatto che il tritovagliatore possa rivelarsi un aiuto per la situazione dei rifiuti di Roma Capitale – ha spiegato a Fanpage.it il presidente Pd del X Municipio Mario Falconi – La nostra disponibilità è condizionata dal fatto che Comune e Ama devono assicurarci che non ci sia spargimento di polveri sottili e di materiale lasciato nel sito da costituire problemi alla salute degli operatori, come invece avveniva in passato – chiarisce – Se ci verrà data la certezza che il tutto avverrà in maniera sicura non avremo nulla in contrario".

Pd Ama presenta esposto alla Asl: "Condizioni di siicurezza del sito non sufficienti"

Ancora non c'è una data d'inizio certa sul via al trasferimento dei rifiuti al tritovagliatore di Ostia, ma da quanto si apprende per ora si tratterebbe appunto di un provvedimento temporaneo, volto a far fronte all'aumento di immondizia prodotta dai romani nelle prossime settimane. Così il tritovagliatore di Ostia, al momento inattivo, giungerebbe in aiuto al piano di pulizia strordinaria della città, cavallo di battaglia della campagna elettorale del sindaco di centro sinistra, e obbiettivo con il quale ha aperto il suo mandato, accogliendo una parte dei rifiuti di Roma. L'idea della riattivazione ha generato il malcontento tra il Pd Ama il quale ha presentato un esposto alla Asl di competenza territoriale, nel quale denuncia condizioni di sicurezza non sufficienti per la riapertura del sito.