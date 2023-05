Gruppo di bulli gli ruba le Air Jordan da 700 euro: 14enne li rivede per strada e chiama i carabinieri Un gruppo di ragazzi ha rubato le sneakers a un 14enne, che poco dopo li ha incontrati di nuovo in strada. Arrestato e portato in carcere un ventenne.

Lo hanno picchiato e gli hanno rubato le scarpe, poi sono scappati. Ma la vittima, un 14enne, poco dopo ha visto il ladro con indosso le sneakers mentre passeggiava al centro di Roma. Un ventenne è stato quindi arrestato con l'accusa di rapina impropria nei confronti del minore e portato in carcere.

I fatti sono successi a Roma la mattina del 5 maggio. Il quattordicenne si trovava al parco di Colle Oppio e aveva poggiato le scarpe vicino al suo zaino quando è stato circondato da un gruppo di ragazzi che lo hanno minacciato, rubandogli le sneakers. Il giovane ha provato a inseguirli per recuperarle, ma non c'è stato verso: stanchi di avere il ragazzo che continuava a corrergli dietro, lo hanno preso a calci sulle gambe, facendolo cadere e costringendolo a fermarsi.

Il 14enne è rimasto in giro. Poco più tardi, verso le 19, ha visto un ventenne camminare nei pressi del Colosseo con ai piedi le sue scarpe e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto che hanno fermato il ragazzo e lo hanno portato in caserma. Qui lo hanno arrestato, portandolo in carcere, con l'accusa di rapina. Il 14enne, intanto, ha formalizzato la denuncia insieme alla madre, arrivata in caserma non appena saputo dell'accaduto.

Per il 14enne, fortunatamente, nessuna ferita grave nonostante la colluttazione con il gruppo, solo tanta paura. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le scarpe rubate al giovane altro non erano che le costosissime Air Jordan, un modello da ben 700 euro, che evidentemente i ladri avevano riconosciuto e deciso di rubare proprio per quel motivo.