Grosso albero crolla all'ingresso dell'ospedale: lo schianto davanti all'Umberto I A schiantarsi sulla strada un grosso platano che ora si trova sdraiato sull'asfalto davanti al policlinico Umberto I di Roma.

Un altro albero crolla per le vie di Roma. Stavolta la grossa pianta si è schiantata proprio davanti all'ingresso del policlinico Umberto I del centro della capitale, nel quadrante di nord est. Ad inoltrare il video a Fanpage.it una lettrice che si è accorta della presenza del grosso tronco schiantato sull'asfalto mentre stava transitando lungo la strada.

Come si vede nel video, l'albero è crollato davanti all'ingresso dell'ospedale e ora si trova steso sull'asfalto. Durante lo schianto l'albero, un grosso platano, ha colpito quattro automobili in sosta e due motorini.

Il crollo dell'albero e l'area transennata

Non appena sentito il boato, è scattato l'allarme. La zona intorno all'albero è stata transennata e alcuni operatori hanno iniziato a circondare la pianta. Lo scopo, ora, è quello di mettere in sicurezza la zona, garantendo lo scorrimento del traffico lungo il tratto di strada interessato, che resta aperto alla circolazione.

Proprio per questo, non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati anche i caschi bianchi con le pattuglie del II Gruppo Sapienza a cui spetta il compito di gestire il traffico della zona. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti intorno alle ore 18.15 per la messa in sicurezza del grosso platano sulla strada che presto dovrà essere spostato.

I precedenti

Ma non è il primo esempio di grosso albero che crolla a Roma. Dalla tragedia sfiorata davanti al rettorato dell'università degli studi di Roma lo scorso 25 aprile, agli esempi più recenti come il pino crollato sul passaggio pedonale a piazza Bologna. Spostandoci verso il litorale, sulla Cristoforo Colombo lo scorso 19 marzo è crollato un pino altissimo al semaforo che ha bloccato il traffico: lo schianto è stato ripreso in video. Pochi giorni dopo, un altro pino ha occupato un'intera corsia ad Acilia.