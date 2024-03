Tragedia sfiorata a Piazza Bologna: albero cade su un passaggio pedonale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un albero è caduto in Piazza Bologna a Roma. L'episodio, una tragedia sfiorata, si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 29 marzo. La pianta, un alloro, è precipitato al suolo nel giardino centrale Vincenzo Parisi, proprio sopra ad un passaggio pedonale. Fortunatamente in quel momento, nel punto in cui è precipitato, non c'era nessuno e non ci sono stati feriti, ma la paura è stata tanta. Non è la prima volta che accade un episodio del genere, ma sono frequenti le cadute degli alberi più o meno grandi per le strade e piazze della Capitale, ciò costituisce un potenziale rischio per l'incolumità dei cittadini. Ad immortalare la scena sono stati alcuni residenti e passanti, che hanno scattato foto della pianta nella piazza e le hanno condivise sui social network, segnalando e commentando l'accaduto. Piazza Bologna è infatti un'area molto frequentata, dove vivono tantissimi studenti dell'Università La Sapienza.

Alberi e rami caduti a Roma

Quello di Piazza Bologna è solo l'ennesimo albero caduto nella Capitale, l'ultimo episodio è successo in via Cristoforo Colombo il 19 marzo scorso, dove un grosso pino è precipitato all'altezza di viale Asia, colpendo due veicoli e ferendo lievemente una persona, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Potature di rami lungo viale del Muro Torto

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono stati impegnati nella potatura di alcuni rami pericolanti e potenzialmente pericolosi per l'incolumità degli automobilisti lungo viale del Muro Torto. I vigili urbani hanno gestito la viabilità su strada, che è stata transennata e interdetta al traffico, fino al termine dell'intervento.