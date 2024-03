Chiuso viale del Muro Torto per la potatura di rami pericolanti: traffico e code Da viale del Muro Torto a Ponte Regina Margherita stasera c’è stata la potatura di alcuni rami, che ne ha richiesto la chiusura. Sul posto i vigili urbani, per la gestione della viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Viale del Muro Torto a Roma è stato temporaneamente chiuso per un intervento di potatura dei rami pericolanti. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che stanno mettendo in sicurezza l'area. A comunicarlo nel tardo pomeriggio di giovedì 28 marzo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I vigili urbani sono sul posto per la gestione della viabilità e hanno transennato la strada che per un tratto costeggia Villa Borghese. Sono al lavoro diverse pattuglie dei gruppi I Centro, II Parioli e del Gruppo Pronto Intervento Traffico, con vari mezzi.

Le strade chiuse a Roma da viale del Muro Torto a Ponte Regina Margherita: traffico e code

Viale del Muro Torto è momentaneamente chiusa da Piazzale Flaminio a Piazzale del Brasile. Ad essere chiuso al traffico oggi pomeriggio fino al termine dell'intervento di potatura su strada è anche Ponte Regina Margherita, in direzione Piazzale Flaminio.

Strade chiuse al centro di Roma stasera per la potatura di rami

Le chiusure stradali si sono rese necessarie appunto per consentire la potatura di alcuni rami pericolanti che si sporgono su Viale del Muro Torto. Presente per le verifiche e i lavori di potatura anche il personale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.