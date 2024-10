video suggerito

Grave incidente sul lavoro a Tivoli, cancello esce dai binari e travolge vigilante: è gravissimo Un pesante cancello metallico è uscito dai binari e ha travolto un vigilante che stava effettuando una verifica notturna. Gravi le condizioni dell'uomo.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente sul lavoro a Tivoli Terme, in via Adolfo Consolini. Intorno alle 21.30 di ieri, sabato 19 ottobre, un pesante cancello metallico è uscito dai binari e ha travolto un vigilante che stava effettuando una verifica notturna. In particolare, come di consueto, l'uomo stava verificando che fosse tutto a posto all'interno della sede di un'azienda che doveva controllare.

Soccorso, il vigilante è stato trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma

Ha aperto e poi chiuso il cancello, ma improvvisamente il meccanismo è uscito dal binario e lo ha travolto, ferendolo gravemente a entrambe le gambe. Soccorso, il vigilante è stato trasportato prima in ospedale a Tivoli e poi trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. Stando a quanto si apprende, le condizioni dell'addetto alla vigilanza, un 54enne, sono gravi.

Sul luogo dell'incidente carabinieri, pompieri e personale Asl

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Tivoli, i vigili del fuoco e il personale dell'Asl per compiere le verifiche del caso e per stabilire eventuali responsabilità.