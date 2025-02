video suggerito

Gli rubano la playstation e chiedono un riscatto: "Se ci dai 350 euro te la ridiamo" Il ladro 22enne, romano, già noto alle forze dell'ordine, è gravemente indiziato del reato di estorsione. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo dal tribunale di Roma.

A cura di Enrico Tata

Gli rubano la Playstation e gli chiedono un riscatto: "Se ci dai 350 euro, te la ridiamo". La vittima, un ragazzo di 24 anni, non si è persa d'animo e ha raccontato tutto ai carabinieri della stazione di Marcellina. Questi ultimi, in collaborazione con i militari della sezione operativa della compagnia di Tivoli, sono riusciti a identificare il ladro e hanno recuperato la consolle.

Allo scambio si sono presentati i carabinieri

Il furto risale allo scorso 7 febbraio. Come detto, il ladro ha chiesto 350 euro in contanti come riscatto e ha proposto un luogo dello scambio: i soldi in cambio della playstation. Il problema è che al luogo e all'orario prestabilito, nei pressi della stazione metro di Rebibbia si sono presentati i carabinieri. Una volta individuato il truffatore, un 22enne romano, lo hanno bloccato e hanno recuperato la refurtiva, subito restituita alla vittima.

Il 22enne è finito ai domiciliari

Il 22enne, già noto alle forze dell'ordine, è gravemente indiziato del reato di estorsione. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo dal tribunale di Roma. "Si comunica, nel rispetto dei diritti dell'indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), si legge nella nota diffusa dai carabinieri.