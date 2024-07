Gli incendi paralizzano le linee ferroviarie di Roma, treni bloccati e in forte ritardo ovunque

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Diversi incendi scoppiati tra la mattinata e il primo pomeriggio di oggi stanno mettendo in seria difficoltà i collegamenti ferroviari a Roma e provincia. Da Nord a Sud si registrano linee bloccate e forti ritardi nella circolazione dei treni.

Intorno all'ora di pranzo la linea ferroviaria Roma – Viterbo è rimasta bloccata tra La Storta e Cesano dopo un incendio in prossimità della sede ferroviaria ed è tornata regolare soltanto intorno alle 15.30.

Ancora, sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ponte Galeria e Roma Ostiense per un incendio in prossimità della sede ferroviaria. In corso l'intervento dei vigili del fuoco ma i treni, informa Trenitalia, stanno subendo ritardi, variazioni e cancellazioni.

Dal primo pomeriggio la linea Roma-Formia/Nettuno risulta sospesa nella tratta compresa tra Campoleone e Pomezia per un incendio nei pressi della ferrovia. Anche in questo caso Trenitalia parla di ritardi, variazioni e cancellazioni.

Infine, sulla linea Roma – Firenze Alta velocità e Roma – Firenze convenzionale la circolazione ferroviaria risulta sospesa per un incendio in prossimità della sede ferroviaria nei pressi di Orvieto. L'ultimo aggiornamento, che risale alle 16.30, parla di treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che subiranno ritardi e possibili variazioni. Trenitalia invita "i passeggeri in partenza a riprogrammare il viaggio".

Dopo i forti ritardi nella circolazione dei treni dei giorni scorsi, anche oggi si preannuncia una giornata complicata per i viaggiatori di Roma e del Lazio. Ricordiamo che per tutta l'estate saranno chiuse per lavori la linea ferroviaria Fl3 Roma Cesano Viterbo e le linee dei Castelli Romani: la linea Roma-Frascati, la linea Roma-Albano e la linea Roma-Velletri,