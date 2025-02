video suggerito

Giubileo delle Forze Armate a Roma l’8 e 9 febbraio: gli eventi in programma e le strade chiuse Il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza è in programma nel weekend. Sabato 8 febbraio ci sono il pellegrinaggio alla Porta Santa e il concerto a Piazza del Popolo con modifiche alla viabilità e divieti di sosta. Domenica 9 febbraio c’è la messa con Poapa Francesco. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri a San Pietro (Immagine di repertorio La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 è in programma a Roma il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza. Il grande evento ha con diversi appuntamenti in programma per le due giornate, tra i quali la messa presieduta dal Santo Padre Papa Francesco, che avrà luogo domenica 8 febbraio alle ore 10.30 a Piazza San Pietro.

Partecipare è gratuito e non serve alcun tipo di biglietto. Per l'occasione sabato 8 e domenica 9 febbraio ci saranno delle modifiche alla divieti e strade chiuse per in occasione del concerto a Piazza del Popolo di domani pomeriggio, per il quale si stima la presenza circa 10mila persone e la partecipazione di rappresentanti del Governo.

Gli eventi in programma per il Giubileo delle Forze Armate l'8 e 9 febbraio

Il programma del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza prevede alcuni momenti tra i quali il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro. Sabato 8 febbraio il Giubileo è a Piazza San Pietro sia la mattina che il pomeriggio, mentre a partire dalle ore 15 ci si sposta a Piazza del Popolo. Domenica invece l'appuntamento e di nuovo in Vaticano. Ecco gli orari:

Sabato 8 febbraio

8.00-17.00 : Pellegrinaggio alla Porta Santa, con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari divise per lingua

: Pellegrinaggio alla Porta Santa, con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari divise per lingua 15.00-17.00: Momento di benvenuto con concerto bandistico a Piazza del Popolo

Domenica 9 febbraio

10.30: S. Messa presieduta dal Santo Padre a Piazza San Pietro. L'ingresso è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto.

Strade chiuse e divieti a Roma per il Giubileo delle Forze Armate

In occasione del concerto di domani pomeriggio 8 febbraio a piazza del Popolo sono previste delle modifica alla viabilità e divieti di sosta. Già a partire da oggi non si può parcheggiare in viale Gabriele D'Annunzio, via del Babuino, via di Ripetta, via Ferdinando di Savoia, via Principessa Clotilde, via Maria Cristina, via dell'Oca, via della Penna, lungotevere delle Navi (da Ponte Matteotti a piazzale delle Belle Arti), lungotevere Oberdan (da piazza Monte Grappa a piazza del Fante), lungotevere delle Armi (sul lato sinistro del senso unico di marcia da Ponte Risorgimento a Ponte Matteotti), viale Giorgio Washington (sul lato destro della carreggiata nel tratto e verso da piazza del Fiocco a piazzale Flaminio).

Dalle ore 14 di domani c'è il divieto di fermata anche in viale Giulio Cesare, da via Silla a via Marcantonio Colonna. Dalle 13 di sabato sono previste chiusure in viale Gabriele D'Annunzio, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia (tra via Maria Adelaide e piazza del Popolo), via Principessa Clotilde, via Maria Cristina (tra via Maria Adelaide e via Principessa Clotilde), via di Ripetta (tra piazza del Popolo e via Brunetti), via del Corso (tra piazza del Popolo e via Brunetti), via del Babuino (tra via della Fontanella e piazza del Popolo).