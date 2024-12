Giubileo 2025, quando inizia e finisce: date in calendario e come partecipare agli eventi dell’Anno Santo

video suggerito

Papa Francesco in occasione della lettura della bolla papale Spes non confundit (La Presse)

Il 24 dicembre inizia ufficialmente il Giubileo 2025 con l'apertura della Porta Santa a San Pietro. L'Anno Santo a Roma durerà fino a gennaio 2026. La parola Giubileo sembra derivare da "yobel", il corno di montone usato anticamente per indicarne l’inizio, per i fedeli cattolici è un'occasione di riconciliazione con Dio attraverso il pellegrinaggio, la preghiera, la confessione, le opere di bene e l'Eucarestia. Durante tutto l'Anno Santo ci saranno eventi giubilari specifici. Per partecipare agli appuntamenti serve iscriversi attraverso il sito web ufficiale o scaricando l'App Iubileum2025. Per ottenere l'indulgenza plenaria bisogna compiere delle "azioni spirituali" specifiche indicate dal Papa, come il pellegrinaggio in un luogo "sacro" a Roma, la confessione e l'Eucarestia.

Cos'è il Giubileo, quanto dura e ogni quanto si celebra

La parola Giubileo sembra derivare da "yobel", il corno di montone usato anticamente per indicarne l’inizio. Durante l'Anno Santo, come ad esempio quello che sta per cominciare. Milioni di fedeli parteciperanno ad incontri di formazione, momenti di preghiera e cammini, seminari informativi, eventi culturali e visite con il Pontefice. Il Giubileo dura circa un'anno, e si celebra ogni cinquant'anni. Nel 1933 Pio XI in maniera straordinaria ha ricordato l’anniversario della Redenzione e nel 2015 Papa Francesco ha indetto l’Anno della Misericordia.

Quando inizia e finisce il Giubileo 2025 a Roma

Il Giubileo 2025 a Roma inizia con l'apertura della Porta Santa alla Basilica di San Pietro con Papa Francesco alle ore 19 di martedì 24 dicembre 2024. L'Anno Santo termina il 6 gennaio 2026, quando il Pontefice richiuderà la Porta Santa in Vaticano.

L'apertura delle altre Porte Sante

Oltre alla Porta Santa di San Pietro durante il Giubileo 2025 è in programma l'apertura di altre Porte Sante nelle Basiliche papali di Roma e non solo. Il 26 dicembre 2024 Papa Francesco aprirà la Porta Santa nel carcere di Rebibbia. Il 29 dicembre 2024 apre la Porta Santa alla basilica di San Giovanni in Laterano, il primo gennaio 2025 alla basilica di Santa Maria Maggiore e il 5 gennaio a San Paolo Fuori le Mura.

Gli eventi principali del Giubileo 2025: le date nel calendario generale

Ecco l'elenco con alcuni degli eventi principali in programma per il Giubileo da dicembre 2024 a gennaio 2025 suddivisi per mese:

Dicembre 2024: Apertura Porta Santa a San Pietro; Apertura Porta Santa nel carcere di Rebibbia; Apertura Porta Santa di San Giovanni in Laterano.

Gennaio 2025: Apertura Porta Santa di Santa Maria Maggiore; vari pellegrinaggi spirituali di diocesi e gruppi.

Febbraio 2025: Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza; Giubieo degli Artisti; Giubileo dei Diaconi; Pellegrinaggi delle diocesi.

Marzo 2025: Giubileo del Mondo del Volontariato, Pellegrinaggi delle Diocesi; 24 Ore per il Signore; Giubileo dei Missionari della Misericordia;

Aprile 2025: Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità; Giubileo degli Adolescenti, Giubileo delle Persone con Disabilità.

Maggio 2025: Giubileo dei Lavoratori; Giubileo degli Imprenditori; Commemorazione dei nuovi martiri testimoni della Fede; Giubileo delle bande musicali; Giubileo delle Chiese Orientali; Giubileo delle confratenite; Giubileo delle famiglie, degli bambini, dei nonni e degli anziani.

Giugno 2015: Giubileo dei movimenti, delle associazioni e nuove comunità; Giubileo della Santa Sede, Giubileo dello sport; dei governanti, dei seminaristi, dei sacerdoti e dei vescovi.

Luglio: Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici; Giubileo dei Giovani.

Agosto 2025: Pellegrinaggi delle diocesi.

Settembre 2025: Canonizzazioni; 170esimo anniversario del Concilio di Nicea, Giubileo della Consolazione; Giubileo degli operatori di Giustizia; Giubileo dei catechisti.

Ottobre 2025: Giubileo del mondo missionario e dei migranti. Giubileo della vita consacrata, della Spiritualità mariana, del Mondo educativo. Giornate dedicate alla promozione della Santità.

Novembre 2025: Giubileo dei poveri, Giubileo dei cori e delle corali.

Dicembre 2025: Giubileo dei detenuti.

Come partecipare agli eventi del Giubileo 2025 a Roma

Per partecipare agli eventi per il Giubileo 2025 a Roma, come ad esempio all'apertura della Porta Santa a San Pietro, è necessario iscriversi attraverso il sito web ufficiale o scaricando la App Iubileum2025.

Come ottenere l'indulgenza per il Giubileo 2025

L'indulgenza plenaria si ottiene attraverso alcune azioni spirituali specifiche, che vengono indicate dal Papa ed è possibile riceverla durante il Giubileo 2025. Possono ottenerla tutti i fedeli "veramente pentiti e mossi da spirito di carità", passando per il pellegrinaggio, la preghiera, la confessione e l'Eucarestia. Coloro i quali per malattia o per altri motivi personali non possono fare il pellegrinaggio durante l'Anno Santo, possono partecipare e ricevere l'Indulgenza andando a Messa e facendo la comunione, offredo la propria "sofferenza" e vita quotidiana.

Come acquisire la carta del pellegrino

La ‘Carta del Pellegrino', che permetterà a chi prende parte a celebrazioni ed eventi del Giubileo 2025 di ricevere sconti e vantaggi validi su assicurazioni, soggiorni e pernottamenti, pasti e ristorazione, merchandise ufficiale, spostamenti e trasporti locali, servizi di telefonia, si può ottenere attraverso la registrazione sul portale del Giubileo e sulla app ufficiale Iubileum2025. Dopo aver attivato il proprio account dal sito o dall’app, sarà possibile accedere e iscriversi al pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro e a tutti i principali eventi del Giubileo.

Le chiese e i cammini giubilari per l'Anno Santo a Roma

I cammini giubilari a Roma sono dei percorsi tematici a tappe, che ripercorrono particolari aspetti della Chiesa cattolica. I pellegrini possono scegliere se farne uno o più di uno. In occasione del Giubileo 2025 le chiese e i cammini giubilari sono: delle basiliche papali (ossia delle basiliche "maggiori" attraverso le Porte Sante San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura); il Pellegrinaggio delle Sette Chiese; L'Europa a Roma e Donne Patrone d'Europa e Dottori della Chiesa.