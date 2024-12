Cos’è il Giubileo, il significato e cosa prevede la ricorrenza: ogni quanto si celebra e quanto dura

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Papa Francesco durante la lettura della bolla papale Spes non confundit (La Presse)

Il Giubileo per i fedeli cattolici è un'occasione di pellegrinaggio, preghiera e riconciliazione con Dio. In origine era un momento in cui ristabilire anche i corretti rapporti tra persone, con la remissione dei debiti, la restituzione dei terreni dai padroni ai vecchi proprietari e la liberazione degli schiavi. Il primo Giubileo è stato indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Viene chiamato anche “Anno Santo”, perché è un tempo nel quale si "sperimenta" che la santità di Dio ci trasforma e partecipando si ottiene l'indulgenza plenaria. In origine i fedeli visitavano le basiliche romane di San Pietro Pietro e di San Paolo Fuori le Mura, successivamente è stata introdotta la ricorrenza dell'apertura della Porta Santa. Il prossimo Giubileo si celebrerà a breve, nel 2025.

Cosa significa Giubileo e cosa si fa durante l’Anno Santo

La parola Giubileo sembra derivare da "yobel", il corno di montone usato anticamente per indicarne l’inizio. Durante l'Anno Santo, come ad esempio quello che sta per cominciare, con Papa Francesco che aprirà la Porta Santa in Vaticano, ci sono tente attività in programma fino per tutto il 2025, fino alla termine fissato per il 6 gennaio 2026, quando la Porta Santa di San Pietro verrà chiusa di nuovo. Milioni di fedeli provenienti da varie parti del mondo, gruppi religiosi e non, e associazioni, parteciperanno ad incontri di formazione, momenti di preghiera e cammini, seminari informativi, eventi culturali e visite con il Pontefice. Gli eventi sono dislocati in varie parti della città, quattro le Basiliche Papali con le Porte Sante. Durante il Giubileo inoltre, i beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati verranno proclamati santi in momenti a loro dedicati.

La storia del Giubileo: le origine della celebrazione

Una prima idea di Giubileo c'è proprio nella Bibbia, doveva essere convocato ogni cinquant'anni anni, poiché era l’anno ‘in più’, da vivere ogni sette settimane di anni (cfr. Lev 25,8-13). Ad indire il primo Giubileo Bonifacio VIII è stato nel 1300, diversamente dai primi tempi in cui si celebrava, la cadenza è cambiata, passando da ogni cento anni a cinquant'anni nel 1343 con Clemente VI e a 25 nel 1470 con Paolo II. Nel 1933 Pio XI in maniera straordinaria ha ricordato l’anniversario della Redenzione e nel 2015 Papa Francesco ha indetto l’Anno della Misericordia.

Perché si celebra il Giubileo

Il Giubileo si celebra perché è un'occasione per i fedeli di riconciliarsi con Dio, è il tempo della conversione, della preghiera e della confessione. I fedeli in questo periodo particolare si mettono in cammino nella dimensione dell'ascolto, in pellegrinaggio tra vari itinerari, luoghi da scoprire, riti e le liturgie. Durante il Giubileo attraverso il pellegrinaggio è possibile ottenere l'indulgenza, muovendosi verso qualsiasi luogo sacro giubilare, come una delle quattro Basiliche Papali Maggiori di Roma, in Terra Santa o in altre circoscrizioni ecclesiastiche, e prendendo parte a un momento di preghiera, celebrazione o riconciliazione.

Ogni quanti anni si celebra il Giubileo e quanto dura

Il Giubileo si celebra ogni venticinque anni, le date di inizio e di fine vengono stabilite dal Pontefice nella Bolla Papale di Indizione, un documento scritto in latino col sigillo del Papa. Papa Francesco ha invece annunciato il Giubileo 2025 con la Bolla "Spes non confundit", letta il 9 maggio 2024. Il Giubileo 2025 inizierà con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano alla vigilia di Natale il 24 dicembre 2024 e terminerà il giorno dell'Epifania il 6 gennaio del 2026, con la chiusura della Porta Santa.

Giubilei nella storia: quanti ne sono stati celebrati

Il primo Giubileo della storia c'è stato con Bonifacio VIII nel 1300. I Giubilei del 1800 e del 1850 sono stati impediti dalle guerre napoleoniche, per poi riprendere nel 1875, dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia.

2000: Giovanni Paolo II

1983: Giovanni Paolo II

1975: Paolo VI

1950: Pio XII

1933: Pio XI

1925: Pio XI

1900: Leone XIII

1875: Pio IX

1825: Leone XII

1775: indetto da Clemente XIV, presieduto da Pio VI

1750: Benedetto XIV

1725: Benedetto XIII

1700: aperto da Innocenzo XII, concluso da Clemente XI

1675: Clemente X

1650: Innocenzo X

1625: Urbano VIII

1600: Clemente VIII

1575: Gregorio XIII

1550: indetto da Paolo III, presieduto da Giulio III

1525: Clemente VII

1500: Alessandro VI

1475: indetto da Paolo II, presieduto da Sisto IV

1450: Niccolò V

1390: indetto da Urbano VI, presieduto da Bonifacio IX

1350: Clemente VI

1300: Bonifacio VIII