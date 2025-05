video suggerito

Giro d'Italia 2025 a Roma: strade chiuse e bus deviati per la tappa finale domenica primo giugno Domenica primo giugno 2025 è in programma a Roma l'ultima tappa della 108esima edizione del Giro d'Italia. Previste chiusure stradali, divieti e bus deviati: ecco il percorso.

A cura di Beatrice Tominic

L'ultima tappa del giro d'Italia a Roma nel 2023 (Foto LaPresse)

Al via la tappa finale del Giro d'Italia. Arriva a Roma questa domenica, primo giugno, la gara ciclistica più famosa della nostra penisola, per il terzo anno consecutivo. Nell'anno giubilare la passerella iniziale è in Vaticano, dove verrà dedicato un omaggio speciale a Papa Francesco.

Per l'occasione nella Capitale sono previsti divieti, bus deviati e chiusure di strade, così come si legge sul sito di Roma Mobilità. Le prime modifiche sono previste già a partire dal sabato precedente, 31 maggio.

La strade chiuse a Roma nel percorso del Giro d'Italia 2025

La partenza ufficiale è prevista alle 15.05 in viale delle Terme di Caracalla, ma prima la carovana rosa fa sosta in Vaticano per un omaggio a Papa Francesco e per ricevere il saluto di Papa Leone XIV. Dopo il via i corridori raggiungono Ostia e poi tornano in centro per il circuito da 8 giri da 9,5 chilometri ciascuno, con arrivo al Circo Massimo.

Le strade interessate nel percorso e, per questa ragione, chiuse al traffico, sono:

viale delle Terme di Caracalla,

via di San Gregorio,

viale Aventino,

via Celio Vibenna,

piazza del Colosseo,

via dei Fori Imperiali,

piazza Venezia,

via del Plebiscito,

corso Vittorio e largo Argentina,

piazza Paoli,

Ponte Vittorio,

via di San Pio X,

Borgo Santo Spirito,

via Paolo VI,

piazza del Sant'Uffizio,

via della Stazione Vaticana,

via di Porta Cavalleggeri,

la galleria PASA,

piazza della Rovere e Ponte Pasa,

i lungotevere Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de' Cenci, Pierleoni, Aventino,

via della Greca,

via del Circo Massimo,

Porta Capena,

viale Baccelli,

Porta Ardeatina,

la carreggiata centrale della Colombo fino a Ostia (e ritorno),

il lungomare Lutazio Catulo,

piazzale Magellano.

Divieti di sosta a Roma sabato 25 e domenica primo giugno 2025

Lungo il percorso sono stabiliti anche i divieti di sosta in diverse zone della città che scattano già da sabato. Le aree interessate sono:

Prati,

San Pietro,

Eur (con piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi),

Ostia (con piazzale Cristoforo Colombo, i lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, piazza Magellano, via Stefano Carbonelli, via Valladolid e via di San Fiorenzo),

Aurelio (con via della Stazione Vaticana e via Aurelia, tra i civici 2 e 16).

L'elenco dei bus deviati Atac per il Giro d'Italia a Roma

Numerose, infine, anche le linee bus che subiscono modifiche al percorso. In tutto, fra tram e bus, sono sessantasei quelle interessate. Ecco quali:

06,

014,

016F,

062,

070,

3L,

8,

23,

30,

31,

34,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

73,

75,

80,

81,

83,

85,

87,

98,

115,

118,

160,

170,

190F,

280,

492,

628,

671,

700,

705,

706,

709,

714,

715,

716,

762,

763L,

766,

772,

780,

781,

791,

792,

870,

881,

916F,

H,

C3,

C7,

C13,

nMB,

nME,

nMC,

n716,

n3D,

n3S.

In particolare, sono sospese le linee:

34 (dalle 12 alle 16.30),

40 (dalle 5.30 alle 20),

51 (dalle 5.30 alle 21),

64 e 70 (dalle 5.30 alle 20),

160 (dalle 12 alle 17),

170 (dalle 12 alle 18),

628 (dalle 5.30 alle 21),

714 (dalle 13 alle 17),

06 (dalle 13 alle 17),

062 (dalle 13 alle 17),

070 (dalle 13 alle 17).

Ulteriori modifiche per altre quattro linee gestite dagli operatori privati (Bis e Sap): C8, 771 e 778, in zona Eur, e 982, in zona Centro-San Pietro.