Giro d’Italia 2024, la tappa finale è a Roma per il secondo anno consecutivo Ad annunciarlo nel corso dell’evento per la presentazione del 107esimo Giro d’Italia, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato.

A cura di Beatrice Tominic

La partenza dell’ultima tappa del Giro d’Italia all’Eur 2023, davanti al Colosseo Quadrato.

"La Tappa finale del Giro d'Italia tornerà a Roma anche nel 2024". Lo ha annunciato oggi nel corso dell'evento di presentazione della rassegna sportiva l'assessore capitolino allo Sport, Turismo, Grandi eventi e Moda Alessandro Onorato.

Dopo il flop del 2018, quando Roma è stata costretta a rinunciarvi per le troppe buche, nel 2023 il Giro d'Italia è tornato nella capitale, che ne ha ospitato la tappa conclusiva. La stessa sorte toccherà anche il prossimo anno, nel 2024. "Lo scorso anno Roma ha dimostrato di essere all'altezza e per questo faremo il bis", ha continuato Onorato.

Il ruolo dello sport per il turismo della capitale

"Sarà un grande spettacolo di sport, un’occasione straordinaria di promozione turistica. Un valore aggiunto per l’economia e per l’occupazione della città". Come ha ricordato lo stesso Onorato intervista da Fanpage.it, iniziative sportive di questo calibro rappresentano un'occasione unica per i turisti a cui viene offerto un motivo in più per tornare nella capitale, anche se è già stata visitata in passato.

Leggi anche Tornano le domeniche ecologiche a Roma, date e orari del blocco del traffico fino al 2024

"I grandi eventi si confermano una leva eccezionale per il turismo, il lavoro e l'economia della Capitale", ha aggiunto pensando, probabilmente, ai grandi eventi concertistici della stagione estiva, quando si sono esibiti nell'Urbe artisti di fama nazionale e mondiale, fra cui Travis Scott (per il concerto del quale si è aperta una lunga polemica con il Parco del Colosseo e il ministro Sangiuliano). O, in ambito sportivo, al più recente torneo internazionale di golf che si è tenuto a Guidonia alla fine di settembre, la Ryder Cup.

Il Giro d'Italia 2023

"La prima edizione è stata una grande festa popolare e una vetrina unica per il turismo – ha spiegato facendo riferimento alla tappa ospitata a Roma lo scorso maggio – Si è trattato di una vetrina unica per il turismo, con 800 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi del mondo".