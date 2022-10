Giro d’Italia 2023, a Roma la tappa conclusiva: percorso da Ostia al Colosseo, passando per l’Eur Nel 2018 una parte della tappa era stata neutralizzata per le buche, così Roma ci riprova nel 2023: a maggio 2023 ospiterà di nuovo la finale del Giro d’Italia.

Foto del 2018

Si concluderà all'ombra del Colosseo il Giro d'Italia di quest'anno: Roma, per la quinta volta in 106 edizioni, ospiterà la finale della rassegna ciclistica il prossimo 28 maggio. E nel frattempo sono già partite le trattative per chiedere che, allo stesso modo, la capitale possa ospitare anche le prossime finali del Giro d'Italia, fino al 2026: sembra che un primo accordo sia già stato chiuso fra Roma e Rcs Sport.

A fare la differenza saranno le condizioni del manto stradale della città, dove troppo spesso ai sampietrini si affiancano buche e vere e proprie voragini. Nel 2018, proprio per questa ragione, la tappa è stata neutralizzata, ma per quest'anno il Comune ha già assicurato il massimo dei controlli. E nel frattempo si ragione sul possibile percorso.

Il percorso del Giro d'Italia

In attesa della tappa finale, l'amministrazione sta già lavorando per cercare di stabilire il percorso in vista del prossimo maggio, per la tappa finale. Sono escluse dalle proposte la via Appia e la via Francigena, perché troppo distanti rispetto ai luoghi che si intendono raggiugnere nel corso della rassegna. Ma il percorso ideale per la tappa romana del Giro d'Italia non comprenderà soltanto il centro storico.

L'idea è quella di far partire la prima parte della competizione a Ostia, nella zona del lungomare, per poi rientrare verso il centro passando dal quartiere dell'Eur e, infine, raggiungere San Pietro per cercare di mostrare sia il mare che i monumenti della capitale. Momento conclusivo, invece, ai Fori Imperiali, in pieno centro storico: è qui che, all'ombra del Colosseo, verrà incoronato il vincitore della gara.