Quando inizia la Ryder Cup 2023 di Roma: 50mila spettatori attesi, pronto piano di trasporti straordinario La Giunta di Roma Capitale e il Comune di Guidonia hanno siglato un’intesa per le tariffe dei taxi nei giorni della 44esima Ryder Cup, il più grande evento mondiale di golf in programma da venerdì a domenica al Marco Simone Golf & Country Club.

A cura di Simone Matteis

Foto dal profilo di Facebook del campione di golf Tiger Woods, atteso a Roma per la Ryder Cup 2023.

Europa e America pronte a darsi battaglia nella 44esima edizione della Ryder Cup, il celebre evento di golf tra gli appuntamenti sportivi più famosi al mondo in programma a Roma dal 29 settembre al 1 ottobre. Prima volta nel nostro paese per questa competizione nata nel 1927, l'unica in cui Vecchio Continente gareggia come squadra, che vede contrapposti i 12 migliori golfisti delle due sponde dell'Atlantico a contendersi il prestigioso trofeo.

La Ryder Cup viene disputata ogni due anni, una volta in una città europea, una volta in una città statunitense: l'edizione 2023 rappresenta una prima volta assoluta per l'Italia da cui ci si augurano grandi benefici: già nel dicembre 2022 il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, commentava in questo modo l'iniziativa: "La Ryder Cup contribuirà a rendere sempre più popolare il golf in Italia e lascerà una legacy non solo a livello sportivo ma infrastrutturale. Per non parlare dei flussi turistici".

Ryder Cup 2023: numeri, eventi e un piano di trasporti straordinario

I numeri di questa 44esima edizione sono effettivamente imponenti: 50mila spettatori previsti ogni giorno al Marco Simone Golf & Country Club, un green di 150 ettari con 27 buche spettacolari tutte intorno al castello medievale dell'omonima frazione di Guidonia dove saranno predisposte dirette video da 170 paesi, per un miliardo di persone collegate da tutto il mondo per seguire l'evento.

Leggi anche Il colonnello Christian Angelillo è il nuovo comandante dei carabinieri della provincia di Latina

Per Roma l'occasione di dimostrarsi nuovamente all'altezza dei grandi eventi sportivi, con tanti momenti a fare da corollario alla tre giorni sul verde di Marco Simone che, a quanto pare, vedrà la partecipazione anche di Tiger Woods. Dopo la conferenza stampa di presentazione, prevista per oggi lunedì 25 settembre, la Capitale si prepara ad accogliere le squadre sulla scalinata di Trinità dei Monti per la foto ufficiale, la cena di gala alle Terme di Caracalla, la Junior Ryder Cup a Sutri e l’All Star match di mercoledì 27 tra appassionati del golf, come l’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko e campione di tennis Novak Djokovic.

Previsto anche un piano di trasporti straordinario, con tariffe speciali per i taxi, come annunciato dall'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè: 75 euro per il percorso che va dalle Mura Aureliane fino al Marco Simone Country Golf e Contry Club e viceversa; tariffa a tassametro con un importo minimo garantito di 35 euro per le corse con prelevamento dell'utente al di fuori delle Mura Aureliane e con destinazione Marco Simone Golf e Country Club e viceversa.

Ryder Cup: 24 golfisti, 2 squadre, 1 vincitore

Team Europa: Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton,, Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Justin Rose, Shane Lowry, Nicolaj Højgaard, Ludvig Aberg.

Team Usa: Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Sam Burns, Rickie Fowler, Justin Thomas.

L'Europa si presenta forte di un mix esplosivo di esperienza e talento, di veterani e giovani promesse: McIlroy, Rahm e Hovland rispettivamente numero 2,3 e 4 al mondo gareggeranno assieme al sorprendente Straka e al duo Højgaard – Aberg, definitivamente esplosi nell'ultima stagione. L'America dal canto suo risponde con il numero 1 al mondo, Scheffler, punta di diamante per una squadra che conta quattro esordienti, Clark, Harman, Homa e Burns, chiamata a ripetere il successo dello scorso anno ed infilare così un bis che manca dall'edizione 1993.