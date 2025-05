Giochi di luci a Fontana di Trevi per gli Internazionali di tennis: gli orari degli show Gli spettacoli di luce sulla Fontana di Trevi, allestiti in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis, sono in programma ogni sera dalle 21 alle 24, a rotazione, fino alla notte di domenica 11 maggio 2025. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

Fontana di Trevi si trasforma per gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Giochi di luce, musica, colori sgargianti, giallo, viola, rosa e turchese, che disegnano giochi di luce sulla facciata di uno dei monumenti più famosi d'Italia. Lo spettacolo è mozzafiato, anche se non mancano le critiche.

"Il videomapping a Fontana di Trevi realizzato con la Federtennis per gli Internazionali Bnl d'Italia in una Roma sempre più bella che non smette mai di stupire", ha commentato l'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

Gli orari degli spettacoli di luce sulla Fontana di Trevi

Lo spettacolo sarà visibile a tutti, cittadini e turisti, ogni sera dalle 21 alle 24, a rotazione, fino alla notte di domenica 11 maggio 2025. "Fontana di Trevi così, non l’avete mai vista! Ecco il videomapping che da stasera viene proiettato sulla facciata di uno dei monumenti più belli del mondo. Sarà attivo fino alla notte di domenica 11 maggio dalle h21 alle h24. Orgogliosi di portare i colori e la magia degli @internazionalibnlditalia per le vie, le piazze e le strade di Roma insieme alla Federtennis. Viva Roma. Sempre", ha annunciato Onorato sui propri social.

Sempre a Fontana di Trevi lunedì 5 maggio sono previsti i sorteggi degli Internazionali di Tennis, prima per il torneo femminile e poi per quello maschile. L'appuntamento è alle ore 11.

Le polemiche: "Una cafonata"

Secondo qualcuno, tuttavia, lo spettacolo di luci non è un modo adatto per valorizzare il patrimonio storico artistico della città. Lo scrivono per esempio diversi utenti sulla pagina Facebook ‘SOS Patrimonio storico di Roma': "Volgare e fuori da qualunque contesto culturalmente accettabile", scrive un cittadino. E ancora: "Una cafonata assoluta, poi perché a Fontana di Trevi?".