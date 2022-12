Gettano cane nel cassonetto, signora lo sente piangere e lo salva: stava per finire nel tritarifiuti Un cane è stato trovato da una signora all’interno di un cassonetto a Roma, nel quartiere di Centocelle. Il cucciolo si trova ora a Muratella: si cercano testimoni per capire se sia stato qualcuno a gettare il cucciolo nel secchione.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata a Roma: un cagnolino è stato salvato poco prima di finire in un tritarifiuti. È successo alla periferia della capitale in via Aufidio Namusa, nella zona di Centocelle/Alessandrino. A sentire i lamenti del cucciolo, che abbaiava disperato, una signora che si è trovata a passare di lì per caso. Non appena ha sentito abbaiare si è insospettita e ha cercato di capire da dove provenissero i guaiti: con sua grande sorpresa provenivano da un secchione dell'immondizia. Quando l'ha aperto ha visto il cucciolo incastrato tra le buste che cercava disperatamente di liberarsi. Lo ha preso e tirato fuori, chiamando la Polizia Locale e chiedendo il loro intervento.

Cosa sia successo al cagnolino, non è ancora chiaro. Secondo quanto riportato dalla Lega per la difesa del Cane di Ostia, che ha diffuso la notizia e le foto del cucciolo, il cane avrebbe il microchip. Non si sarebbe ancora riusciti a risalire al padrone, motivo per il quale è stato fatto entrare nel canile della Muratella, in attesa o che sia ritrovato il proprietario o che sia dato in adozione.

Da capire come abbia fatto il cane a finire nel cassonetto. È improbabile, anche se non escluso, che ci sia finito da solo. La Lega per la Difesa del Cane ha quindi lanciato un appello alla ricerca di testimoni per capire cosa sia effettivamente accaduto e se sia stato qualcuno a gettare il cane nel secchione, con l'intenzione di ucciderlo. "Il cagnolino ha un microchip ed al momento è stato recuperato ed è al sicuro al canile della Muratella – scrivono nel post – I legali del nostro nazionale Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane stanno predisponendo la denuncia.Si cercano testimoni di quanto accaduto, abbiamo bisogno di rintracciare anche la signora che ha recuperato e salvato il cagnolino, se qualcuno ha visto o sa qualcosa ci scriva immediatamente". Nei commenti apparsi sotto il post, sembra non fosse la prima volta che il cagnolino veniva visto girare libero per il quartiere.