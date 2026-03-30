Gattina Rosi stuprata a Roma: rischia di morire, ha bisogno urgente di una trasfusione

La gattina Rosi

"La gattina Rosi ha bisogno urgente di una trasfusione di sangue gruppo B. Rischia di morire". È l'appello dei volontari di LNDC Animal Protection, che hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti sulla micia, ricoverata in condizioni gravissime alla clinica veterinaria CVS di Roma. Un appello urgente, una domanda che non può attendere: "Quella che facciamo è una richiesta delicatissima, perché il gruppo B nei gatti è molto raro" spiegano dall'associazione animalista che sta seguendo costantemente la vicenda della gattina stuprata vicino al Parco di Tor Tre Teste a Roma tra il 21 e il 23 marzo scorsi. Rosi sta molto male ed è ricoverata in prognosi riservata. Ha una lesione che ha provocato un'infezione settica diffusa, non mangia da sola ed è molto abbattuta.

L'appello: "Cerchiamo gatti donatori sani, gruppo sanguigno B"

"Chiediamo aiuto solo a chi è certo che il proprio gatto sia del gruppo sanguigno B – chiariscono da LNDC Animal Protection, perché non c'è tempo da perdere e serve agire in fretta, con la massima attezione – Cerchiamo gatti donatori sani, di età compresa tra uno e nove anni".

Ecco le istruzioni per chi possiede un gatto o una gatta con i requisiti richiesti per la trasfusione ossia essere in salute senza patologie, con il gruppo sanguigno B e un età compresa tra uno e nove anni: "Vi chiediamo di recarvi immediatamente presso la Clinica Veterinaria CVS in via Sandro Giovannini, 51-53 a Roma oppure, se avete disponibilità o dubbi, di contattarci subito al numero 392 701 5986".

L'appello è rivolto a tutti i cittadini e le cittadine di Roma e a chi abita nei Comuni limitrofi, a chiunque possa raggiungere la clinica portando il proprio gatto nel minor tempo possibile, per effettuare la trasfusione che, ribadiamo, è molto urgente, non può aspettare. "Rosi sta lottando tra la vita e la morte e ogni minuto è prezioso. Vi preghiamo di aiutarci a salvarla".

Venerdì una manifestazione per la gattina Rosi a Roma

Venerdì 3 aprile 2026 è in programma una manifestazione in zona Tor Tre Teste. L’iniziativa già autorizzata dalla Questura e aperta a tutti è promossa da LNDC Animal Protection insieme a numerose associazioni attive nella tutela degli animali. L'appuntamento è alle ore 15.30 nel parchetto delle scuole Vittorio Olcese, all’altezza di via Francesco Tovaglieri 29.

La richiesta della manifestazione è che venga fatta verità e giustizia sulla violenza, che venga rintracciato il responsabile con indagini accurate e approfondite. Le associazioni animaliste chiariscono come quello di Rosi non sia un caso isolato ma "rappresenta un segnale allarmante rispetto ai maltrattamenti sugli animali". LNDC Animal Protection invita nuovamente chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le indagini scrivendo all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org o rivolgendosi ai carabinieri.