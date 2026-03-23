Gattina gravissima al Parco di Tor Tre Teste: è stata stuprata, ha i genitali distrutti

Immagine di repertorio (iStock)

Una gattina è stata trovata in gravissime condizioni nel Parco di Tor Tre Teste in via Francesco Tovaglieri a Roma. I veterinari hanno confessato una drammatica verità: qualcuno l'ha stuprata, ha i genitali seriamente compromessi. Si tratta di un abuso di estrema crudeltà. L'ipotesi è che la violenza non sia accaduta questa mattina, ma che risalga a due o tre giorni fa.

A renderlo noto è stata la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione Ostia, che ha sporto denuncia insieme al consigliere di Roma Capitale Rocco Ferraro, che si occupa spesso di casi legati agli animali della città. "La situazione è drammatica – commenta a Fanpage.it il consigliere Ferraro – farò un esposto in Procura per chiedere alle forze dell'ordine l'acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Spero che si indaghi per risalire a chi si è macchiato di un crimine gravissimo e preoccupante. Faremo di tutto affinché la gattina si salvi e trovi una famiglia che la ami e se ne prenda cura. L'appello è contattateci anche tramite social se avete visto qualcosa, per lasciarci la vostra testimonianza, aiutandoci a far luce sull'accaduto".

La micia è stata trovata nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo nell'area verde di Roma Est, era all'altezza del civico 29. Si tratta di una gatta che fa parte della colonia felina, conosciuta e accudita dai residenti, così come gli altri gatti che ne fanno parte.

La gattina ha i genitali gravemente compromessi

La gattina in convalescenza

La gatta questa mattina girovagava per strada, ferita e in evidente stato di sofferenza. Ad accorgersi di lei e a soccorrerla è stata una famiglia, che se ne è presa cura. Rendendosi conto che non migliorava, è stata portata con urgenza dal veterinario per degli approfondimenti clinici. Controlli che hanno portato alla luce la verità: qualcuno l'ha stuprata e la zona genitale risulta gravemente compromessa, compatibile con un episodio di abuso di estrema crudeltà. Ora la gattina è ricoverata, sottoposta a fluidoterapia e terapia antidolorifica, e le sue condizioni restano critiche.

"Atto di una violenza inqualificabile"

La LNDC Ostia si è fatta carico del caso e provvederà a sostenere tutte le cure necessarie, facendo quanto possibile per salvarle la vita. L’associazione ha lanciato un appello, per chiedere a chiunque abbia visto qualcosa relativo alla vicenda oppure se ricorda movimenti sospetti di rivolgersi alle forze dell'ordine.

"Quello che è stato fatto a questa gattina è un atto di una violenza inqualificabile, che non può e non deve restare impunito – ha commentato la presidente Emanuela Bignami – È un orrore che scuote profondamente e che richiede una risposta immediata e ferma da parte delle istituzioni. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per salvarla e per assicurare chi ha commesso questo gesto alla giustizia. Chiediamo a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di parlare: il silenzio, in questi casi, rende tutti complici".