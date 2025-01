video suggerito

Gabriele Zamparini scomparso da giorni: il 27enne ripreso mentre si addentrava nelle campagne Il 27enne Gabriele Zamparini è scomparso dalla sua abitazione di Monterosi: oggi ha chiamato il fratello, ma è riuscito solo a dire il suo nome. La famiglia è molto preoccupata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore di apprensione per Gabriele Zamparini, il giovane di 27 anni scomparso da Monterosi, in provincia di Viterbo, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio. Secondo le ultime informazioni, il 27enne oggi avrebbe chiamato la famiglia, pronunciando il suo nome: subito dopo però ha riattaccato, e da allora il suo telefono risulta irraggiungibile. I familiari, felici che sia vivo, temono però per la sua incolumità, e chiedono a tutti aiuto nelle ricerche: Gabriele, infatti, potrebbe essere in seria difficoltà.

Gabriele Zamparini è uscito di casa senza dire nulla a nessuno nella notte tra il 21 e il 22 gennaio. Il suo camion è stato trovato parcheggiato a Monterosi, con le chiavi ancora inserite. Le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona lo hanno ripreso mentre si avviava nelle campagne circostanti. Da allora, non c'è stato nessun avvistamento. E, a parte la breve telefonata di oggi, i familiari non sono riusciti a contattarlo.

Gabriele Zamparini è alto circa 1,80 metri, è molto magro, porta i capelli rasati e ha un po' di barba. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto da lavoro blu, un cappello di lana dello stesso colore, jeans chiari e stivali neri. "Ogni dettaglio conta", spiega la famiglia, che ha invitato tutta la comunità a segnalare anche il minimo particolare.

Dal giorno della scomparsa, Gabriele Zamparini è cercato attivamente dalla famiglia, dagli amici, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Per ora però, nessuna notizia e nessun avvistamento. Dopo la telefonata di oggi però, la famiglia spera che possa avere buone notizie e riabbracciare al più presto il proprio caro.