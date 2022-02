Fuga di gas a Piazzale Pino Pascali: evacuati Centro Carni e centro di raccolta Ama Strada chiusa al traffico all’altezza di Piazzale Pino Pascali a Roma, dove stamattina presto c’è stata una fuga di gas. Evacuati il centro carni e il centro di raccolta Ama.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il Centro Carni di Roma e il centro di raccolta Ama sono stati evacuati per una fuga di gas in strada a Piazzale Pino Pascali. I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, lunedì 14 febbraio e sono avvenuti nel territorio della periferia Est della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano erano poco prima delle 06.45 quando è arrivata una chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, con la richiesta urgente d'intervento nei pressi di viale Palmiro Togliatti. In strada infatti i cittadini hanno avvertito un forte odore di gas, che a finestre aperte si propagava anche all'interno delle loro abitazioni.

Piazzale Pino Pascali chiuso al traffico

Sul posto, all'indirizzo della segnalazione in breve tempo sono giunti i pompieri, intervenuti con una squadra e il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico (Crrc). I vigili del fuoco hanno svolto le operazioni per agire sulla fuga di gas al di sotto della sede stradale. I pompieri in via precauzionale durante l'intera durata dell'intervento hanno evacuato in via precauzionale due strutture, il centro carni e il centro di raccolta Ama. La strada è stata temporaneamente chiusa per sicurezza e interdetta al transito di veicoli e pedoni, che resterà interdetta fino a quando la fuga di gas non sarà risolta. Sul posto sono presenti anche i tecnici di Italgas, per le verifiche di loro competenza.