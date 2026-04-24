Fuga di gas a Riano, conduttura rotta durante i lavori per la fibra telefonica: evacuato un palazzo

I vigili del fuoco a Riano hanno evacuato sei famiglie da un palazzo e staccato la corrente per una fuga di gas. I tecnici stavano installando la fibra telefonica e una conduttura si è rotta.

I vigili del fuoco al lavoro per la fuga di gas a Riano

Una fuga di gas si è verificata in strada nel Comune di Riano, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile. A provocare la fuga di gas sarebbe stata forse la rottura di una conduttura in un cantiere per la fibra telefonica. Erano in fatti in corso i lavori sulla carreggiata. Per precauzione un palazzo con sei famiglie è stato evacuato e l'utenza dell'elettricità staccata.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti gli operai di una ditta stavano lavorando in strada a Riano nel primo pomeriggio di oggi per l'installazione della fibra telefonica. Per cause non note, c'è stato un problema con la conduttura del gas, che forse si è rotta mentre il cantiere era operativo.

Data la pericolosità del gas e la vicinanza con le abitazioni è subito partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, per segnalare la fuga di gas e chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto ricevuta la chiamata sono giunti la squadra 31A, il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 1B, che hanno dato il via alle operazioni per la messa in sicurezza dell'area. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine a supporto delle operazioni. Durante l'intervento dei pompieri è stata necessaria l'evacuazione di un palazzo, in via precauzionale e l'interruzione dell'utenza elettrica. Misure temporanee prese per scongiurare che si verificassero incidenti potenzialmente gravi.

I vigili del fuoco hanno lavorato per riportare la situazione alla normalità, l'ntervento si concluso intorno alle ore 17. Terminate le operazioni e messa in sicurezza l'intera area precedentemente interessata dalla fuga di gas le sei famiglie sono potute rientrare in casa e l'utenza elettrica è stata ripristinata all'interno delle abitazioni senza ripercussioni.