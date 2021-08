Frosinone, 33enne precipita dal settimo piano di un palazzo e muore Tragedia nel plesso Ater ‘Casermone’ in viale Spagna a Frosinone, dove un uomo di trentatré anni è precipitato nel vuoto dal settimo piano della sua abitazione. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo ed è deceduto. Inutile l’intervento dell’ambulanza. Sulla vicenda indaga la Polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto dopo essere precipitato dal settimo piano della sua abitazione all'interno di un palazzo in viale Spagna a Frosinone. I drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa e che hanno scosso la città risalgono alla serata di ieri, mercoledì 25 agosto. Da quanto si apprende la vittima è un trentatreenne del posto, di cui al momento non sono state rese note le generalità. Erano circa le ore 21 e l'uomo si trovava nel suo appartamento del plesso Ater ‘Casermone'. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo è caduto ed è finito al suolo dopo un volo di diversi metri che gli è risultato fatale. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella strada sottostante: quando è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto è intervenuto il personale sanitario per l'uomo era ormai già troppo tardi.

Le sierene hanno svegliato i residenti delle case popolari, che si sono domandati cosa fosse accaduto. In tanti sono scesi in strada e hanno appseso dei tragici avvenimenti. Il personale sanitario arrivato in ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sopraggiunto prima dell'arrivo dei soccorritori a causa delle gravi ferite e traumi a seguito della caduta. Da chiarire la dinamica dell'accaduto, al vaglio degli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi scientifici e hanno ascoltato alcune persone. Al momento sul caso non si esclude nessuna ipotesi, potrebbe dunque essersi trattato di una caduta accidentale oppure di un gesto volontario. Terminati gli accertamenti da parte della Scientifica, al salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.