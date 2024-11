video suggerito

Frecce Tricolori oggi primo novembre 2024 a Roma: a che ora e dove vederle Si esibirà questa mattina alle 10 la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana con le Frecce Tricolori. I velivoli militari passeranno sopra il centro di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Passeranno oggi nei cieli di Roma le Frecce Tricolori, gli aerei della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana che, come sempre in questi giorni di festa, si esibiranno in volo nel centro storico della capitale. Già nella giornata di ieri molte persone hanno potuto vedere i velivoli sfrecciare a bassa quota: si trattava non già dell'esibizione ufficiale, ma delle prove in vista della celebrazione di oggi, venerdì primo novembre, che dà il via alla quattro giorni di festeggiamenti per la festa delle Forze Armate.

La festa delle Forze Armate si tiene a Roma dove, dalla giornata di oggi, è stato aperto un apposito Villaggio della Difesa al Circo Massimo, dove si terranno moltissime iniziative aperte al pubblico. Al Villaggio saranno presenti cinquanta stand, oltre a Esercito, Marina Militare, l'Aeronautica, i Carabinieri e la Guardia di finanza.

A che ora vedere le Frecce Tricolori a Roma il primo novembre 2024

E proprio dal Circo Massimo partirà oggi la prima esibizione delle Frecce Tricolori. Gli aerei militari si alzeranno in volo alle dieci del mattino, ora di apertura del Villaggio delle Forze Armate, e compiranno alcuni passaggi sul centro di Roma. Oltre al sorvolo degli aerei, è previsto anche il lancio del paracadutista che atterrerà sulla grossa stella al centro del Village.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Roma il primo novembre

Per vedere le Frecce Tricolori questa mattina a Roma, basterà recarsi al Villaggio delle Forze Armate allestito a Circo Massimo. Gli aerei sorvoleranno proprio la zona, oltre al centro di Roma, dove sarà molto facile vedere i velivoli militari compiere le loro acrobazie. Lo spettacolo sarà replicato il 4 novembre, giorno della Festa delle Forze Armate, che chiuderà anche i quattro giorni di inziative gratuite messe in campo dal Ministero della Difesa.