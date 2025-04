Perché le frecce tricolori e Red Arrows volano nei cieli di Roma: le prove della pattuglia acrobatica Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell’evento in programma per domani, martedì 8 aprile durante la visita di Re Carlo III e la consorte Camilla all’Altare della Patria. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

188 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Frecce Tricolori italiane e le Red Arrows britanniche avvistate nei cieli di Roma

Avvistati aerei militari a bassa quota per i cieli della Capitale dal pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile. Si tratta delle esercitazioni delle Frecce Tricolori che insieme alle Red Arrows britanniche si esibiranno domani martedì, 8 aprile nei cieli di Roma, in occasione dell'arrivo di Re Carlo III e della consorte Camilla. Già nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile alle pattuglie acrobatiche italiane e inglesi è stato riservato una parte di spazio aereo romano per permettere ai piloti di familiarizzare con l'area.

"Erano arancio vivo, in formazione di 5. Sono già 5 volte che mi passano sopra il tetto", commenta un residente della zona Monte Mario di Roma sui suoi profili social.

Il rumore provocato dagli aerei acrobatici ha inizialmente preoccupato non poco residenti e turisti presenti oggi a Roma. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAC e l'ENAV, Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo hanno però rassicurato gli animi spiegando che si tratta di sorvoli di prova volti alla preparazione per il grande evento in programma domani, martedì 8 aprile.

Lo spettacolo con i tradizionali fumi colorati avverrà nella mattinata di domani mentre i due reali britannici si troveranno a visitare l'Altare della Patria. Le prove tra i cieli romani già nel pomeriggio di oggi servono per assicurare che il volo congiunto dei piloti italiani e britannici di domani sia perfetto.

Si tratta solo del primo di molti spettacoli aeronautici che si vedranno nel cielo di Roma nel corso di questi mesi. Il prossimo in programma sarà il 23 maggio a piazza Siena per il Gran Premio delle Nazioni, a cui seguirà il 2 giugno il tradizionale spettacolo per la Festa della Repubblica.