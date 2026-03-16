Boato per il passaggio delle Frecce tricolori oggi a Roma: esercitazione per la Giornata dell’Unità Nazionale

Passaggio delle Frecce Tricolori su Roma (Lapresse)

Le cittadine e i cittadini di tanti quartieri di Roma oggi pomeriggio hanno sentito un forte boato provenire da sopra la loro testa. In molti hanno segnalato sui social, forse anche per la paura delle scosse di terremoto che sono state avvertite nella zona est della Capitale sabato 14 marzo. Altri hanno visto degli aeri in cielo e hanno pensato a qualche collegamento con la guerra in Iran. Ma il forte rumore, in realtà, è dovuto al passaggio nei cieli romani da parte delle Frecce Tricolori, la pattuglia di volo acrobatico dell'Aeronautica Militare.

Quello di oggi è stato solo un volo di esercitazione. Lo spettacolo che colorerà il panorama di verde, bianco e rosso andrà in scena domani 17 marzo 2026, in occasione del 165° anniversario dell'Unità Nazionale. La festa istituita nel 2012, infatti, ricorre nella data in cui, nel 1861, Vittorio Emanuele II proclamò la nascita del Regno d'Italia.

I festeggiamenti per la Giornata dell'Unità Nazionale

Per la ricorrenza sono stati disposti vari festeggiamenti che avranno luogo a Roma. Come si legge sul sito di Palazzo Chigi, "in occasione del 17 marzo, ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera', il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alle ore 9.45 alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria. Durante la cerimonia, il Ministero della Difesa ha autorizzato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sorvolo di una formazione ridotta delle Frecce Tricolori. Inoltre, sempre su richiesta di Palazzo Chigi, il tradizionale colpo di cannone a salve sparato al Gianicolo a mezzogiorno in punto verrà sostituito con una salva di tre colpi, sparati contemporaneamente da tre pezzi d’artiglieria, che produrranno una fumata verde, bianca e rossa".

Sempre su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Piazza Colonna si terrà l’esibizione delle Bande musicali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Il programma inizierà alle ore 10.30 e proseguirà fino alle ore 17.15 circa. Parteciperanno: la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Banda della Polizia Penitenziaria, la Banda della Polizia di Stato, la Banda della Guardia di Finanza, la Banda dell’Arma dei Carabinieri, la Banda dell’Aeronautica Militare, la Banda della Marina Militare e la Banda dell’Esercito. Inoltre, tutti gli edifici pubblici vedranno un "imbandieramento speciale", mentre verranno disposte corone d'alloro sulle tombe delle figure centrali del Risorgimento, fra cui quella di Vittorio Emanuele II al Pantheon.