Tenta di derubare una poliziotta sull’autobus: 40enne inseguito e arrestato dalla stessa agente

Ha tentato di derubare una poliziotta libera dal servizio su un autobus pieno di turisti e pellegrini: non è finita bene per un 40enne che, dopo essere stato scoperto, è stato bloccato dalla stessa agente. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

I fatti sono avvenuti a Roma sull'autobus della linea 64. La ragazza, una giovane agente della Polizia di Stato, aveva terminato il proprio turno di lavoro e ha preso l'autobus per tornare a casa. Il mezzo, come accade sempre soprattutto nei pressi del centro storico e negli orari di punta, era pieno. Ed è proprio in questi momenti che i borseggiatori ne approfittano per rubare cellulare e portafogli alle persone che si stanno spostando in autobus. La poliziotta, mentre l'autobus procedeva nel suo percorso e si trovava nella zona di piazza Venezia, ha sentito un movimento sospetto alle sue spalle: si è girata e ha sorpreso un uomo che cercava di prenderle i soldi dalla borsa. Dato che era stato scoperto, l'uomo è subito sceso alla fermata successiva, provando a dileguarsi. L'agente gli è però andata dietro, e dopo essersi qualificata gli ha intimato l'alt. Lui non si è fermato e lei lo ha rincorso: dopo alcuni metri è stato fermato anche con l'ausilio di una pattuglia della Polizia Locale fermata dalla stessa poliziotta.

Successivamente l'uomo – un 40enne con reati specifici, già in passato fermato per episodi simili – è stato arrestato proprio dalla poliziotta, che nel frattempo aveva chiamato i colleghi del I Distretto Trevi Campo Marzio in supporto. Il 40enne, portato negli uffici di polizia per l'identificazione, deve rispondere dell'accusa di furto aggravato.