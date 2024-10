video suggerito

Aerei militari nei cieli di Roma: sono le prove delle Frecce Tricolori per lo show del primo novembre Sono in molti a chiedersi come mai aerei militari stanno sorvolando su Roma: la risposta è che si tratta delle esercitazioni delle Frecce Tricolori in vista dello show di domani.

A cura di Natascia Grbic

"Come mai ci sono così tanti aerei che passano di continuo?". È la domanda che molti romani si stanno facendo in queste ultime ore dato il gran numero di velivoli che in questo momento sta attraversando a bassa quota i cieli della capitale. Non si tratta di un pericolo incombente, ma delle prove delle Frecce Tricolori, che domani voleranno ufficialmente tra Circo Massimo e il centro di Roma per lo spettacolo in programma per il primo novembre.

Di questo si tratta, delle esercitazioni dei velivoli militari che si preparano per la cerimonia di celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre. I festeggiamenti, che cominceranno domani mattina, dureranno quattro giorni e prevedono – come di consueto – anche il passaggio delle Frecce Tricolori.

Domani inaugurato il Villaggio della Difesa

Ed è a Circo Massimo che sarà allestito il ‘Villaggio della difesa', che avrà la durata di quattro giorni. Da domani a lunedì 4 novembre sarà possibile partecipare a eventi e iniziative dedicate alle Forze Armate. Circa 60mila metri quadrati con cinquanta stand, e la presenza di Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri e la Guardia di finanza. L'ingresso e la partecipazione agli eventi, sono gratuiti.

"Vieni a trovarci al Villaggio Difesa – si legge sul sito del Ministero, che organizza l'evento – Dal 1° al 4 novembre, al Circo Massimo, eventi dimostrativi, simulatori di volo, prove di military training, concerti delle bande musicali delle Forze Armate, conferenze, esibizioni delle Unità Cinofile, collegamenti in diretta con i nostri militari in missione nel mondo e tanto altro".