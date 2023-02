Francesco Valdisserri investito a 18 anni: chiesto il processo per la ragazza ubriaca al volante La 23enne che ha travolto e ucciso Francesco Valdisserri mentre camminava su via Cristoforo Colombo andava oltre i limiti di velocità ed è risultata positiva all’alcol test. Per lei chiesto un processo per omicidio stradale.

A cura di Redazione Roma

Per la giovane donna che ha investito e ucciso Francesco Valdisserri la procura di Roma ha chiesto il processo con l'accusa di omicidio stradale. Questa la decisione del pm Erminio Amelio alla chiusura dell'indagine sull'investimento avvenuto su via Cristoforo Colombo lo scorso 20 ottobre. Il ragazzo, 18 anni, stava camminando con un amico sul marciapiede quando la vettura gli è piombata addosso non lasciandogli scampo.

Ora la 23enne che si trovava al volante della Suzuki Swift dovrà con tutta probabilità affrontare un processo, considerando che guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti stabiliti e la macchina andava oltre il limite di velocità, viaggiando a ottanta chilometri orari quando la velocità di marcia consentita è di cinquanta.

La 23enne si trovava in macchina con un amico quando ha sterzato bruscamente dopo aver "mancato" la traversa dove avrebbe dovuto girare per tornare verso la sua abitazione ad Acilia, finendo così sul marciapiede di via Giustiniano Imperatore. Francesco viene travolto, l'amico che è con lui rimane miracolosamente illeso.

La giovane aveva già avuto una sospensione della patente per essere rifiutata di sottoporsi all'alcol test, e ora fa sapere tramite il suo legale Paolo Leoni di essere "distrutta" da quanto accaduto per aver "tolto la vita a una ragazzo della mia età", e di non essere riuscita a scrivere una lettera alla famiglia di Francesco solo perché non ancora in grado di elaborare l'accaduto. Arrestata per omicidio stradale e posta già agli arresti domiciliari, la ragazza sta affrontando un percorso di sostegno psicologico.